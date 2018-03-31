ENERJi TARLASI

Birbiri ardına tesis edilen ‘enerji tarlasından’ elde edilen elektrik enerjisi, enerji işletmesi tarafından pazarlanıyor. Bir zamanlar, hububat, sebze gibi ürünlerin üretildiği tarlalarda kurulan güneş enerjisi santral panelleri ile elde edilen gelirin daha fazla olması, çiftçiler ile birlikte şirketler ile belediyelerin de iştahını kabarttı. Orta Anadolu Kalkınma Ajansı ‘Yenilenebilir Enerji ve Sürdürülebilir Rekabet’ mali destek programı kapsamında Yozgat’tan 2015 yılında 5 projeye mali destek verilmesi uygun bulundu. 2 MW gücünde güneş enerji santrali kurulumu gerçekleştirildi. Yozgat il genelinde halen 3 güneş enerji santrali üretim yapıyor. Boğazlıyan ilçesinde Emrel Enerji 0,75 MW, Practica Enerji 0,75 MW, Yenipazar Belediyesi 0,11 MW elektrik enerjisi üretimini sürdürüyor. Bu bağlamda, Yozgat merkezde 4,99 MW, Sorgun ilçesi Doğankent Beldesinde 1,00 MW, Şefaatli Belediyesi 1,00 MW, Sorgun Bahadın Belediyesi 0,50 MW, Çekerek Belediyesi 0,14 MW elektrik enerjisi üretimi için güneş enerjisi sistemi kuruluş çalışmalarını sürdürüyor. Yerköy İlçesinde ise güçleri 999 kWe olmak üzere 10 adet Güneş Enerjisi Santrali kuruluyor. Bedeli 32 bin 775 lira olarak hesaplanan projede, her bir santral yılda bir milyon 650 bin kWh elektrik üretilmesi planlandı. Diğer taraftan, yerli ve yabancı olmak üzer birçok şirket Yozgat'ın çeşitli ilçe ve köylerinde güneş enerji tarlaları kurup, ürettiği enerjiyi devlete satıyor. Birçok belediye ve köy muhtarlıkları da özellikle içme suyu giderlerini düşürmeye yönelik kurdukları tesislerle güneş enerjisinden elde ettikleri elektrik enerjisini kullanıyor. Yabancı şirketler 9 MW, yerli şirketler ise 2 MW'lık güneş enerji sistemleri kurarken, birçok belediyenin de güneş enerjisi santrali kurmak amacıyla proje hazırlığında olduğu bildirildi.

