ENERJİ İÇİN GERİ SAYIM

Çalışmaların yılsonuna kadar tamamlanmasının ardından, bölgede deneme amaçlı elektrik üretimine yeni yılın ilk ayında başlanabileceği belirtildi. Yozgat İli Katı Atık Bertaraf Tesisleri Birlik Başkanı olan Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, Yerköy, Şefaatli, Sarıkaya, Sorgun, Kırşehir’in Çiçekdağı ilçesi ve bu ilçeye bağlı Köseli Köyünün de birliğe katılarak, çöplerini göndermeye başladıklarını söyledi. Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, diğer ilçeler ile Köylere Hizmet Birliği tarafından köylerden toplanan çöplerinde tesise tesliminin yapılacağını kaydeden Arslan, günlük yaklaşık 90 ton olan toplanan çöp miktarı 140 tona çıktığını, diğer ilçelerin katılımı ile 300 tona ulaşılacağını kaydetti. Başkan Arslan, Yozgat Katı Atık Birliği projesi olan ‘Yozgat Entegre Katı Atık Yönetim Projesi’ kapsamında Yozgat merkez ve ilçe belediyeleri tarafından günlük toplanan 300 tona yakın atığın bertaraf edilmesi planlandığının altını çizdi. Arslan, toplanacak çöpleri elektriğe dönüştürecek tesisten üretilen elektrikle 3 bin 500 konutun elektrik ihtiyacının karşılamasının planlandığına vurgu yaptı. Arslan, ‘Mevcut Katı Atık Bertaraf Tesislerinde, çöplerin ön ayrıştırma ünitesinden geçirilerek, organik atıkların Fermantasyon Tesisinde çürütülerek, elde edilen biyogazdan ile mevcut düzenli depolama alanında oluşan metan gazından enerji üretimi gerçekleştirilecek. Elektrik Enerjisi Üretim Tesisinin toplam kapasitesi 2,8 MW olacak. Elde edilecek elektrik enerjisinin tamamı satılarak, ekonomik kazanç elde edilecektir’’ dedi.

Yozgat Belediye Başkanı Arslan, yaklaşık 21 milyon liralık yatırım kapsamında çöpler tesise boşaltıldıktan sonra ilk olarak ‘Atık Ayrıştırma’ ünitesinden geçirileceğini belirtti. Arslan, ‘’Bu ünitede organik olan ve olmayan çöpler ayrıştırılacak. Organik olmayan ambalaj atıkları lisanslı geri dönüşüm merkezlerine teslim edilecek, yemek atıkları gibi organik atıklar da Fermantasyon Ünitesinde çürütülerek elde edilecek olan biyogaz, gaz balonuna, ardından da gazla çalıştırılan elektrik motorlarına gönderilerek elektrik üretimi gerçekleştirilecektir’’ diye konuştu.

