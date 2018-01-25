Enerji hattında buz temizliği

Kar ve fırtına nedeniyle oluşan buz yükü kaynaklı arızaların meydana geldiği 25 metre yükseklikteki enerji nakil hatlarına çıkan ekipler oluşan şebekelerdeki buzları kırarak arızaları gideriyor.

Sorumluluk alanında yaklaşık 950 bin aboneye hizmet veren ÇEDAŞ, zorlu kış şartlarında kırsalda yaşanan elektrik arızalarıyla da mücadele ediyor.