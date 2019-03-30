Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat -4°
parçalı bulutlu
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
93784
ALTIN
231.203
DOLAR
5.6359
STERLİN
7.2464
EURO
6.3264

Enerji Güneşten

SORGUN ilçesinin Bahadın Belediyesi'nde belediye tarafından projelendirilen Güneş Enerjisi Santrali ile ilgili çalışmalar tamamlandı, törenle hizmete sunuldu.

Enerji Güneşten

SORGUN ilçesinin Bahadın Belediyesi'nde belediye tarafından projelendirilen Güneş Enerjisi Santrali ile ilgili çalışmalar tamamlandı, törenle hizmete sunuldu.

30 Mart 2019 Cumartesi 00:00
5 Okunma
Enerji Güneşten

Santralin açılış törenine belde halkı ile birlikte CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, CHP Yozgat İl Başkanı Abdullah Yaşar da katıldı. Bahadın Belediye Başkanı Dilaver Özcan, 500 KW’lık Güneş Enerji Santrali projesi üzerinde uzun süredir çalıştıktan sonra hayata geçirdiklerini söyledi. Özcan, ‘’GES ile ayda 40 bin lira civarında bir elektrik üretmeyi planlıyoruz. Böylelikle belediyemiz hem her ay ödemek zorunda kaldığı 20 bin lira elektrik parasından kurtulacak, ayrıca da fazladan ürettiği 20 bin liralık enerjiyi de satarak 20 bin lira ekstre kar etmiş olacaktır. Bahadın gibi bir belediye için bu rakam oldukça iyi bir rakam sayılır” dedi.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Gürbüz'den veda yemeği
Gürbüz'den veda yemeği
Görevliler bilgilendirildi
Görevliler bilgilendirildi
ORAN’dan Proje eğitimi
ORAN’dan Proje eğitimi
Yarışmada ikinci oldu
Yarışmada ikinci oldu
Sendikal çalışmalar hızlandı
Sendikal çalışmalar hızlandı
Hizmetler değerlendirildi
Hizmetler değerlendirildi
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim