Enerji Güneşten

Santralin açılış törenine belde halkı ile birlikte CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, CHP Yozgat İl Başkanı Abdullah Yaşar da katıldı. Bahadın Belediye Başkanı Dilaver Özcan, 500 KW’lık Güneş Enerji Santrali projesi üzerinde uzun süredir çalıştıktan sonra hayata geçirdiklerini söyledi. Özcan, ‘’GES ile ayda 40 bin lira civarında bir elektrik üretmeyi planlıyoruz. Böylelikle belediyemiz hem her ay ödemek zorunda kaldığı 20 bin lira elektrik parasından kurtulacak, ayrıca da fazladan ürettiği 20 bin liralık enerjiyi de satarak 20 bin lira ekstre kar etmiş olacaktır. Bahadın gibi bir belediye için bu rakam oldukça iyi bir rakam sayılır” dedi.