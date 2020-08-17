Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1084
ALTIN
460.837
DOLAR
7.3653
STERLİN
9.7040
EURO
8.7151

Endüstriyel kenevir atağı

KENEVİR, Yozgat'ta üniversite desteğiyle üretilip ekonomiye kazandırılacak.

17 Ağustos 2020 Pazartesi 00:02
Endüstriyel kenevir atağı

Gıdadan kozmetiğe, tekstilden otomotiv sektörüne kadar çok sayıda alanda kullanılan kenevirin ekimi, Yozgat ve çevresinde de serbest hale getirildi.Türkiye'de kenevirin ekonomiye kazandırılması ve daha fazla katma değer elde edilmesini sağlamak amacıyla 'endüstriyel kenevir' alanında ihtisas üniversitesi olan Yozgat Bozok Üniversitesi, merkez ve Boğazlıyan ilçesinde deneme ekimleri yaparak çalışmalara başladı. Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, amaçlarının kenevirin biyokütlesinin ekonomiye kazandırılması olduğunu, bunun için Kenevir Araştırmaları Enstitüsü kurup 6 araştırma grubu oluşturduklarını ve 100'ün üzerinde akademisyenin bu alanda çalıştığını söyledi.  Yerli ve yabancı ürün çeşitleriyle farklı iki bölgede kenevir ekimi yaptıklarını anlatan Karadağ, "Bu ekimlerde kenevirin ideal şartlarını elde etmek. Çiftçilerimizin daha fazla gelir elde etmesini sağlamak istiyoruz" dedi. Karadağ, gıda ve yem sektörünün dışında kenevirden özellikle biyokompozit, inşaat yapı malzemesi, asfalt mukavemetinin artırılması için de çalışmalar yaptıklarını belirterek, şunları kaydetti:
"Özellikle kenevirin biyokütlesinden yararlanılarak biyoetanol üretiliyor. Dünyada biyoetanol üretimi önemli bir sektördür. Benzinli araçlarda yüzde 10 biyoetanol kullanıyor. ABD'de 50 milyar ton, Brezilya'da 40 milyar ton biyoetanol üretiliyor. Ülkemizde ise 150 milyon ton civarında üretiliyor. Yozgat'ta konuşlanması kaydıyla büyük bir biyoetanol üretim merkezi kurmak gibi bir hedefimiz var." Karadağ, kenevirden yararlanarak yapılacak çalışmalardan birinin de yeni nesil batarya üretimi olduğunu dile getirerek, "Süper kapasitör (yeni nesil batarya) yapımında keneviri kullanacağız. Dünyada özellikle elektrikli araçla ilgili yatırım yapan büyük firmalar bu alana önemli bütçe ayırıyor. Neden yerli otomobilimizin bataryasını Yozgat Bozok Üniversitesi üretmesin. Bu konuda iddialıyız. Yine kenevir esaslı aktif karbon üreterek mevcut bataryalardan çok daha uzun ömürlü yani şarj süresinin uzun olduğu yeni nesil bir batarya üretmek gibi hedefimiz var" ifadelerini kullandı. Bozok Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Kenevir Araştırma Projesi Koordinatörü Prof. Dr. Güngör Yılmaz da üniversite olarak Türkiye'nin yerli kenevir çeşidi olan Narlısaray'a ilave yaklaşık 16 çeşit kenevir üzerinde araştırma yaptıklarını belirtti.

Anahtar Kelimeler:
Endüstriyel Kenevir Atağı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
GiZLi BAHÇEDE PiKNiK
GiZLi BAHÇEDE PiKNiK
Başkanın mutlu günü
Başkanın mutlu günü
Projeleri anlattı
Projeleri anlattı
Şehit Çocuklarına ücretsiz
Şehit Çocuklarına ücretsiz
Sınavda ter döktüler
Sınavda ter döktüler
Kenevir iştah kabarttı
Kenevir iştah kabarttı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim