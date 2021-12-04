ENDiŞELi BEKLEYiŞ!

Sağlık kurumlarına Tıbbi Malzeme tedarik eden Medikal Firmaları ve bunların bağlı bulunduğu ORDER–TÜSAN–TOBDER-TTÜDER 6 Aralık 2021 Pazartesi gününden itibaren Ortopedi ve Beyin Cerrahisi alanlarındaki her türlü Tıbbi Medikal malzemenin satışını durduracaklarını açıkladı. Bu durumda Ortopedi ve Beyin Cerrahisi alanlarında acil ameliyatlar bile yapılamayacak. Tıbbi malzeme tedarikçileri, Üniversite ve Devlet Hastanelerine verdikleri malzemelerin parasını alamadıkları, artan döviz maliyetlerine rağmen, fiyatların güncellenmediğini belirterek bu kararı aldıklarını açıkladılar. Eğer devlet ile Tıbbi Malzeme tedarikçileri arasında Pazartesi gününe kadar bir uzlaşma sağlanamazsa, Pazartesi gününden itibaren çok ciddi sağlık sorunlarının yaşanabileceğinin altı çizildi.