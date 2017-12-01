-En zor maçımız

Antrenör Soner Arslan gözetiminde çalışan sarı siyahlılar deplasmanda karşılaşacakları rakiplerini yenerek yollarına devam etmenin hesabını yapıyor.

Antrenör Soner Arslan, bu hafta ligdeki en zor maçlarından birine çıkacaklarını söyledi.

Bafra Belediyespor’un kendileri gibi şampiyonluk mücadelesi verdiğini hatırlatan Arslan,

‘’Bu müsabaka iki takım içinde çok zor ve çekişmeli geçecek. Şampiyonluk yolundaki en büyük rakiplerimizden biri olan Bafra Belediyespor’u deplasmanda yenerek zirve yarışımızı kayıpsız sürdürmemin hesaplarını yapıyoruz. Bu müsabakaya çok iyi hazırlanıyoruz. Ara vermeden çalışmalarımızı devam ediyoruz. Umarım bu yoğun çalışmalarımızın meyvesini Bafra Belediyespor ile oynayacağımız müsabakada galibiyet ile alırız’’ dedi.