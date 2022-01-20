Rahim ağzı (serviks) kanserinin, meme kanseri, kalın bağırsak kanseri ve akciğer kanserinden sonra en sık görülen kanserlerden biri olduğunu söyleyen Ferhan Zengin, en önemli risk faktörlerinin erken yaşta cinsel ilişki (16 yaşından önce), sigara kullanımı, birden fazla cinsel partner varlığı, bağışıklık sisteminin baskılanması ve hemen hemen tüm rahim ağzı kanserlerinde tespit edilen Human Papilloma Virüsünün (HPV) olduğunu belirtti. Zengin, rahim ağzı kanserinin belirtilerinin adet dönemleri arasındaki ara kanamalar, ilişki sonrası kanama, kötü kokulu akıntı, idrar yaparken ağrı, halsizlik ve iştahsızlık olabileceğinin altını çizdi. Rahim ağzı kanserinde erken teşhisin çok önemli olduğunu vurgulayan Zengin, ‘’Erken dönemde yakalanmış serviks kanserli kadınların tanı koyulduktan sonraki 5 yıllık sağ kalımları yüzde 92 gibi yüksek düzeylerdedir. Bu iyi yöndeki gelişmenin ana sebebi HPV testi ve kanser öncesi hücrelerin erken teşhisini sağlayan Pap smear testidir’’ dedi. Ülkemizde 30-65 yaş grubundaki her kadının 5 yılda bir HPV ve Pap smear testi ile tarama yaptırmasını öneren Zengin, bu taramaların Kadın hastalıkları ve Doğum polikliniklerinde, KETEM ve Aile Sağlığı Merkezlerinde ücretsiz olarak yapıldığını belirtti. •Sümeyye ilhan•