En önemli sağlık sorunu

Obezitenin gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin en önemli sağlık sorunları arasında yer aldığının altını çizen Dr. Eryılmaz, obezitenin genel olarak bedenin yağ kütlesinin yağsız kütleye oranının aşırı artması sonucu boy uzunluğuna göre vücut ağırlığının arzu edilen düzeyin üstüne çıkması olduğunu söyledi. Obezitenin tanımlanmasında Beden Kitle İndeksi (BKI) yaygın olarak kullanılmaktadır diyen Eryılmaz, “BKI; vücut ağırlığının, boy uzunluğunun karesine oranı ile elde edilen değerdir (BKI : kg/m2). Obezitenin nedenleri arasında aşırı ve yanlış beslenme alışkanlıkları, yetersiz fiziksel aktivite, cinsiyet, yaş, hormonal ve metabolik etmenler, genetik, psikolojik problemler, sigara-alkol kullanımı ve bazı ilaç kullanımı yer almaktadır. Obeziteyi sadece kilo fazlalığı, şekil-görüntü olarak değerlendirmemek gerekir. Obezite; tip2 diabetes mellitus(şeker hastalığı), yüksek tansiyon, felç, uyku bozuklukları-apne, astım, eklem rahatsızlıkları, koroner arter hastalığı, gibi pek çok sağlık problemine neden olabilmektedir. Ayrıca prostat, meme ve kolon kanseri ile de ilişkilendirilmektedir. Obezite tedavisinde amaç, gerçekçi bir vücut ağırlığı kaybı hedeflenerek, obeziteye ilişkin hayat kalitesi ve oluşabilecek hastalık risklerinin azaltmaktır. Bireylerin yeterli ve dengeli beslenme alışkanlığı kazanması ve yaşam kalitesini yükseltmek temel tutum olmalıdır. Öncelikle obeziteyi olmadan, oluşmadan engellemek asıl hedef olmalıdır. Tedavide kullanılan yöntemler; diyet tedavisi, egzersiz tedavisi, davranış değişikliği tedavisi, farmakolojik (ilaç) tedavi ve cerrahi tedavi olarak gruplandırılabilir. BKI değerine göre uygun tedavi yaklaşımı seçilmektedir. Ülkemizde 100’ü aşkın obezite merkezi bulunmaktadır. Hastalarımız obeziteye karşı bu merkezlerden yardım alabilir” dedi.

•Haber Merkezi•