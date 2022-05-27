Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Video Haber Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

En önemli sağlık sorunu

Yozgat Şehir Hastanesi Genel Cerrahi Hekimi Operatör Dr. Nesime İnci Eryılmaz obezite hakkında bilgilendirme yaptı.

27 Mayıs 2022 Cuma 00:25
En önemli sağlık sorunu

Obezitenin gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin en önemli sağlık sorunları arasında yer aldığının altını çizen Dr. Eryılmaz, obezitenin genel olarak bedenin yağ kütlesinin yağsız kütleye oranının aşırı artması sonucu boy uzunluğuna göre vücut ağırlığının arzu edilen düzeyin üstüne çıkması olduğunu söyledi. Obezitenin tanımlanmasında Beden Kitle İndeksi (BKI) yaygın olarak kullanılmaktadır diyen Eryılmaz, “BKI; vücut ağırlığının, boy uzunluğunun karesine oranı ile elde edilen değerdir (BKI : kg/m2). Obezitenin nedenleri arasında aşırı ve yanlış beslenme alışkanlıkları, yetersiz fiziksel aktivite, cinsiyet, yaş, hormonal ve metabolik etmenler, genetik, psikolojik problemler, sigara-alkol kullanımı ve bazı ilaç kullanımı yer almaktadır. Obeziteyi sadece kilo fazlalığı, şekil-görüntü olarak değerlendirmemek gerekir. Obezite; tip2 diabetes mellitus(şeker hastalığı), yüksek tansiyon, felç, uyku bozuklukları-apne, astım, eklem rahatsızlıkları, koroner arter hastalığı, gibi pek çok sağlık problemine neden olabilmektedir. Ayrıca prostat, meme ve kolon kanseri ile de ilişkilendirilmektedir. Obezite tedavisinde amaç, gerçekçi bir vücut ağırlığı kaybı hedeflenerek, obeziteye ilişkin hayat kalitesi ve oluşabilecek hastalık risklerinin azaltmaktır. Bireylerin yeterli ve dengeli beslenme alışkanlığı kazanması ve yaşam kalitesini yükseltmek temel tutum olmalıdır. Öncelikle obeziteyi olmadan, oluşmadan engellemek asıl hedef olmalıdır. Tedavide kullanılan yöntemler; diyet tedavisi, egzersiz tedavisi, davranış değişikliği tedavisi, farmakolojik (ilaç) tedavi ve cerrahi tedavi olarak gruplandırılabilir. BKI değerine göre uygun tedavi yaklaşımı seçilmektedir. Ülkemizde 100’ü aşkın obezite merkezi bulunmaktadır. Hastalarımız obeziteye karşı bu merkezlerden yardım alabilir” dedi. 
•Haber Merkezi•

Anahtar Kelimeler:
En önemli Sağlık Sorunu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
GÖZYAŞLARI iLE UĞURLANDI
GÖZYAŞLARI iLE UĞURLANDI
Değerlendirme yaptılar
Değerlendirme yaptılar
Tırda uygulamalı eğitim
Tırda uygulamalı eğitim
Ön görüşme yapıldı
Ön görüşme yapıldı
Çalışmalar hız kazandı
Çalışmalar hız kazandı
Kardeşliğe bağış
Kardeşliğe bağış
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim