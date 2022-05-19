En önemli adımlardan biri

Vali Polat yayımladığı mesajında, Cumhuriyetin temellerinin atıldığı ve aziz milletin varoluş mücadelesinin başlangıcı olan 19 Mayıs 1919 tarihi, milletin bağımsızlık iradesinin Samsun'dan başlayarak, tüm Türkiye'ye yayıldığı bir gündür ve Kurtuluş Zaferine atılan en önemli adımlardan birisi olduğunu belirtti. Vali Polat, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde, milletimizin emsalsiz özverisi ve Yüce Meclisimizin cesur kararlarıyla yürütülen İstiklal Savaşı, millet egemenliğine dayanan, bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasını sağlamıştır. Büyük sıkıntılar ve yokluklar içerisinde, büyük bedeller ödenerek fedakârlıklarla kurulan Türkiye Cumhuriyeti geleceğimizin teminatı gençlerimize emanet edilmiştir. Bu itibarla, gençliğimizin her bakımından daha iyi yetiştirilmesi, spora yönlendirilmesi, kafa ve beden sağlığı için kötü alışkanlıklardan uzak tutulması büyük önem arz etmektedir. Kendine güvenen, donanımlı, bilgili, milli ve manevi değerlerine sahip çıkan, demokrasiye inanan, çalışkan, üretken ve sporu seven genç nesiller yetiştirmek hepimizin toplumsal sorumluluğu ve görevidir. Cumhuriyetimizin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere tüm kahramanlarımızı, aziz şehit ve gazilerimizi rahmetle, şükranla, minnetle anıyorum. Milletimizin ve Yozgatlı Hemşerilerimin 'Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını' içtenlikle kutluyor, geleceğimizin mimarı olacak genç kardeşlerime sevgi ve saygılarımı sunuyorum” dedi.

Haber Merkezi

