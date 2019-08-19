EN KALiTELi BAL

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da katıldığı etkinliklerde, Çayıralan ormanlarında doğal endemik bitkilerden beslenen arıların bıraktığı balın tanıtımı yapıldı. Çayıralan Belediye Başkanı Ömar Codar, 11 yıldır devam eden Festival etkinlikleriyle, ilçe dışında yaşayanların da ilçeye gelerek hasret giderme imkanı bulduklarını söyledi. Codar, etkinliklerin Balın ve Çayıralan ilçesinin tanıtımına katkısı olduğunu belirterek, bıkmadan, usanmadan yaşatmaya, büyütmeye ve yaymaya devam edeceklerinin altını çizdi. Amaçlarının tamamen organik, katkısız balın markalaştırmak olduğunun altını çizen Başkan Codar, ‘’Bölgemizde, Ülkemizde tanıtmak, piyasaya arzını sağlamaktır. Bunun için Çayıralan Arıcılar Birliği kurulmuştur. Birliğin toplam 60 üyesi bulunmaktadır. İlçemiz ve köylerinde toplam 3 bin koloni arı bulunmaktadır. İlçemiz yurdumuzun çiçek ve bitki örtüsü bakımından en zengin bölgeleri arasında ilk üçe girmektedir. Bundan dolayı İlçemizin balının tamamen organik olması, aromasının ve tadının diğer bölgelerden farklı olmasını sağlamaktadır’’ dedi.

Çayıralan Belediye Başkanı Codar, arıların doğada bitki örtüsünün döllenmesini sağlayan tek canlı olduğunu da hatırlatarak, bunun için arının önemine değindi. Codar, ‘’Maalesef Arı ve Arıcılara ilgili kurumlar tarafından fazla destek verilmemektir. Gerek iklim şartları, mevsimlerin değişkenlik gösterip, kuraklık olması, gerekse zirai ilaçlamalardaki yanlış yöntemler arı ölümlerine neden olmaktadır. Bunun için önümüzdeki günlerde gerek İlçe Tarım Müdürlüğümüz, gerekse ilgili Bakanlık nezdinde başvurularımızı yapıp takipçisi olacağız. Çayıralan’ımızın gelişmesi için, Arıcılık, Tarım, Hayvancılık ve Meyve yetiştiriciliği konusunda projeler hazırladık. Bunların hayata geçirilmesi için fizibilite çalışmalarımızı tamamlamış durumdayız. Bunun yanında doğanın tahrip olmaması için çevremize karşı duyarlı olmalıyız ve ormanlarımıza sahip çıkmalıyız’’ diye konuştu.

Başkan Ömer Codar, İlçenin çeşitli nedenlerle sürekli göç veren bir konumda olduğuna da değinerek, ‘’Bu göçler bizleri birbirimizden uzaklaştırmış, baba ocağımız Çayıralan'ı adeta unutturmuştur. Dedelerimizin, Babalarımızın bize miras bıraktığı Çayıralan’ı unutturmamak için buradayız. Bu tür organizasyonlar, geçmişte birçok güzelliği beraber yaşayan hemşerilerin, gurbet hayatındaki zorluklardan dolayı kaybolan ilişkilerin, yeniden güzel ve sağlam bir temel kurulabilmesi için bir ortam oluşturmaktadır’’ ifadelerini kullandı.