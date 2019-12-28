En iyi senaryoya ödül

Bu yıl 7’incisi gerçekleştirilen ‘’Uluslararası İpekyolu Film Ödülleri’ kapsamında yarışmaya Erbek Köyü Ortaokulu Müdür Yardımcısı ve aynı zamanda ilçe proje ekibinde görevli öğretmen Abdullah Düğer, ‘Benim Eserim’ isimli kısa film senaryosu ile katıldı. Yarışmada ‘En iyi senaryo’ ödülüne layık görülen, Öğretmen Abdullah Düğer'i Kaymakam Yasin Özcan makamında kabul etti. Kaymakam Özcan, Abdullah Düğer'i tebrik etti, başarılarının devamını dileyerek, ‘Başarı Belgesi’ ile ödüllendirdi.