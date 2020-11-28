YOZGAT İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Yozgat Polis Eşleri Derneği tarafından, İçişleri Bakanlığı’nın talimatı ile uygulamaya konulan ‘En iyi narkotik polisi anne’ projesinin tanıtım konferansı düzenlendi. İl Emniyet Müdürlüğü’nde gerçekleştirilen konferansta Polis Eşleri Derneği Başkanı ve İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk’ün eşi Özlem Esertürk, yaptığı konuşmada, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun en iyi narkotik polisi anne adlı projesinin amacının uyuşturucu madde kullanan tüm gençleri bu illetten kurtarma hedefiyle annelerin farkındalığını arttırmak olduğunu söyledi. Yozgat Polis Eşleri Derneği olarak hepsinin birer anne olduğunu dile getiren Esertürk, ‘’Annelerimiz çocuklarına bir şekilde çevresini, arkadaşlarını daha duyarlı takip etmeli. Bu mücadeleyi gerçekten yoğun bir şekilde fedakarlık yaparak gerçekleştirmiş olan Ayla hanıma teşekkürlerimi sunuyorum. Ayla hanım bu mücadelede evladını kurtarmış, mutlu sona erişmiş ailelerden biri’’ dedi.

OĞLUNU UYUŞTURUCU

BATAĞINDAN KURTARDI

Madde bağımlısı olan oğlunu verdiği yoğun mücadele ve fedakarlıkları sonucunda kurtarmayı başaran Ayla Ceylan konferansta oğlunu bu bataklıktan kurtarırken verdiği mücadeleyi anlattı. En iyi Narkotik Polisi Anne seçilen Ayla Ceylan, uyuşturucu illetinin çok kirli bir şey olduğunu vurguladı. Başlangıçta eşi ile birlikte öğrenince çok üzüldüklerini dile getiren Ayla Ceylan, ‘’Üzüldük ama uyuşturucunun bu kadar tehlikeli ve kötü sonuçlar doğuracağını bilmiyorduk. Yaşadıkça öğrendik. Duyduğumuzdaki şoku atlattıktan sonra çocuğumuzu kurtarmak için yollar aramaya başladık ve her türlü mücadeleyi yaptık. Çocuğumu öncelikle çevresinden uzaklaştırdım. Kendim çalışmaya başladım. Sadece çocuğum atlatmaya çalışmadı onunla birlikte biz de bu zorlu süreci atlatmaya çalıştık. Ama bu uyuşturucu illeti çok kötü bir şey tabiri caizse ocakları dağıtıyor. Sadece kullanan kişinin hayatını mahvetmiyor. Ailesine de zarar veriyor. Devletimiz bu süreçte bizim hep yanımızda oldu. Uyuşturucuya bulaşan çocuklarımıza destek veren memurlarımıza çok teşekkür ediyorum’’ diye konuştu. Yozgat İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk ise İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun himayesinde başlatılan Daire Başkanlıklarının koordinesinde devam eden illerde de çalışmaların yapıldığı 'En İyi Narkotik Polisi Anne' projesi ile alakalı Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü olarak proje hakkında bilgilendirme yaptıklarını vurguladı.

MÜCADELEMİZ

DEVAM EDECEK

Esertürk şöyle konuştu; ‘’Satıcılar ile alakalı amansız mücadelemiz devam ediyor. Yozgat'taki vatandaşlarımız şuna emin olsun ki; hiçbir art niyetli kimseye Yozgat'ın sokaklarında, izbe köşelerinde bir maddenin satımı ile alakalı hiçbir alan bırakmayacağız. Onlarla mücadelemiz 24 saat devam edecek. Onlarla hukuksal anlamda ve polislik mücadelemizde kararlıyız. Bu maddenin satılmasına asla ve asla izin vermeyeceğiz. Ama madde ile buluşan ve daha sonraki süreçlerde bunun kısmen bağımlısı olan gençlere de seslenmek istiyorum. Sizi bekleyen güzel bir hayat var. Seçiminizi lütfen o hayattan ve ailenizden yana kullanın. Size çeşitli vaatlerle gelen veya hoş gelecek yaklaşımlarla yanınıza yaklaşan, size arkadaşmış gibi gözüken veya kullanan, ruhunuzu teslim alan bu illeti size ulaştırmaya çalışan insanlara müsaade etmeyin. Bilin ki, onlar sizin düşmanınız. Onlar sizin hayatınızı elinizden alıp götürecekler. Bu mücadeleyi Yozgat Polis Eşleri Derneği Başkanı Özlem Esertürk'ün koordinesinde aynı zamanda şube müdürlüğümüzün de alandaki çalışmaları ile Yozgat'ta bu mücadeleyi en üst safhaya çıkartacağız.’’ İhsan ÇELİKKAYA