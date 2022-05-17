GAP Gazeteciler Birliği tarafından düzenlenen 15. GAP OSCAR'ı ödülleri Malatya'da sahiplerini buldu. ‘En Başarılı Devlet Adamı’ ödülüne layık bulunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın teşekkür mesajının, sinevizyon eşliğinde görüntülü izlendiği, ödülünü ise Tatar adına KKTC Gaziantep Başkonsolosu Fahri Yönlüer'in aldığı törende, ‘En Başarılı Makam’ ödülü Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Kubanıçbek Ömüraliyev'e, ‘En Başarılı Bakan’ ödülü ise Irak Bölgesel Yönetimi Etnik ve Dini Oluşumlar Sorumlu Devlet Bakanı Aydın Maruf'a verildi.

Türkiye ve Türk Dünyasından çok sayıda konuğun katıldığı programda İİBF Dekanı Profesör Dr. Kürşad Zorlu’ya Türk Dünyasına katkılarından dolayı ‘En İyi Akademisyen’ ödülü verildi. Verilen ödülden dolayı bir açıklama yapan Rektör Profesör Dr. Ahmet Karadağ, İİBF Dekanı Profesör Dr. Kürşat Zorlu'nun Türk Dünyasına yaptığı katkı ve hizmetlerden dolayı almış olduğu ödülün kendilerini çok mutlu ettiğini belirterek şunları söyledi: “Dilde, fikirde ve işte bir ve beraber olduğumuz Türk Dünyası için ne kadar çalışma yapsak azdır. Sayın Dekanımızın uzunca süredir Türk Dünyası üzerine yürüttüğü çalışmalar dolayısıyla verilmiş olan ‘en iyi akademisyen’ ödülünden dolayı kendisini tebrik ediyor, nice başarılı çalışmalara imza atmasını temenni ediyorum."

8Haber Merkezi