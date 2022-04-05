En geç üç yılda bir

Denetimlerde asıl amaç ve hedefin eğitim ve rehberlik olduğunu söyleyen Yurtlu, derneklerin iş ve işlemleri kapsamında, genel denetim, proje desteği (PRODES) denetimi ve yardım toplama faaliyeti denetimlerinde ilişkin açıklamalarda bulundu. Derneklerin iş ve işlemleri, İçişleri Bakanlığı ve mülki idare amirliğince gerekli hallerde denetime tabi tutulduğunun altını çizen Yurtlu, “Bakanlıkça, yapılan risk analizine göre yüksek, orta ve düşük şeklinde üç gruba ayrılan dernekler, nihai olarak üç yılda bir denetlenmektedir. Bu denetimlerde asıl olan dernek yöneticilerine rehberlik etmektir. İçişleri Bakanlığının denetim performansı planlaması çerçevesinde 2021 yılında başlatılan risk bazlı dernek denetimlerinde her yıl ilimizde faaliyet gösteren derneklerin üçte birini denetime tabi tutulmaktadır. 2022 yılı ilk üç aylık dönem itibarı ile de otuz derneğin denetimi tamamlanmıştır. 2022 takvim yılı sonu itibarı ile mevcut dört yüz elli dernekten yüz elli derneğin denetimi gerçekleştirilecektir. Bu denetimlerde, ilimiz genelinde uygulamada birliğin sağlanması amacıyla dernek denetimlerinde görev alacak kamu personelinin de ‘Rehberlik ve Denetim Hizmetleri’ konulu eğitim çalışmasına katılımı sağlanarak, güncel mevzuat hakkında gerekli bilgilendirme yapılmıştır. Ayrıca, İçişleri Bakanlığı bütçesinden proje bazlı mali destek alan (PRODES) derneklerin, proje süresi içerisinde izlenmesi ve proje bitiminde mutlaka denetimi yapılmaktadır. Diğer yandan, dernekler başta olmak üzere, kişi, kurum-kuruluş ve vakıflar tarafından alınan yardım toplama faaliyetlerinin de gerekli hallerde ara denetimi, nihai olarak da faaliyet bitimi sonunda denetim yapılarak, toplanan ve elde edilen gelirin, amacı doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığı hususlarında denetim yapılmaktadır” dedi. Son olarak karar paranın aklanması ve terörizmin finansmanının önlenmesi konusunda derneklerin, istismarcılara karşı dikkatli olmalarını belirten Yurtlu, derneklerin karar para aklayıcı ve terör destekçilerine karşı uyanık olmaları konusunda tekraren uyarıda bulundu.