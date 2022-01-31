En büyük problem teknoloji bağımlılığı

Teknolojinin hayatımızı kolaylaştıran dijital bir güç, ama teknoloji bağımlılığının söz konusu olduğunda teknolojinin hayatı zorlaştıran bir unsura dönüştüğünü dile getiren Ertürk, ‘’Telefon, bilgisayar, akıllı cihazlar, oyun konsolları gibi dijital aygıtlar hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline geldi. Bu cihazlar özellikle internet ile birleştiğinde çoğu insan için saatlerce kullanmak normal bir alışkanlık gibi görülmeye başladı. Bu anormal eylemi normal algılama süreci, birçok insanın teknoloji bağımlısı olduğunun farkında bile olmadan hayatını sürdürmesine neden olmakta. Teknoloji bağımlılığı söz konusuyken teknoloji daha sınırsız ve ölçüsüz kullanılır. Bunun sonucunda fiziksel, kişisel ve sosyal problemlerle insanlar baş başa kalır. Kısacası; teknoloji bağımlılığı, teknolojinin insanı kontrol etmesi durumudur. Bu durumu yaşayan kişilerin zamanını genellikle teknolojik aletler ile geçirdiğini, yapması gereken birçok işi ertelemeyi seçerek sosyal hayattan uzak kaldır’’ dedi.

Ertürk “Tekonoloji bağımlılığının belirtilerini ise şu şekilde sıraladı: “Yalnızca birkaç dakika diyerek saatler harcamak. Çevrenizdekilere ekran karşısında geçirdiğiniz zaman hakkında yalan söylemek. Uzun süre bilgisayar kullanmaktan dolayı fiziksel sorunlardan şikâyet etmek. Anonim bir kişiliğe bürünmek, insanlarla internet üzerinden konuşmayı yüz yüze konuşmaya tercih etmek. İnternete girmek için yemek öğünlerinden, derslerden ya da randevulardan ödün vermek. Bilgisayarınızın başında çok fazla zaman geçirdiğiniz için suçluluk duyuyorken bir yandan da büyük bir zevk almak ve bu iki duygular arasında gidip gelmek. Bilgisayarınızdan uzak kaldığınız zaman gergin ve boşluktaymış gibi hissetmek. Gece geç saatlere kadar bilgisayar başında kalmak’’ diye konuştu.

Teknoloji bağımlılığının neden olduğu sorunlar arasında; gözlerde yanma, boyun kaslarında ağrı ve sertleşme, beden duruşunda bozukluk, elde uyuşukluk, halsizlik gibi fiziksel şikayetlerin söz konusu olduğuna vurgu yapan Ertürk “ Akademik başarıda düşüş, kişisel, aile ve okul sorunları, zamanı idare etmede başarısızlık, uyku bozuklukları, yemek yememe, aktivitelerde azalma, internet arkadaşları dışında izolasyon gibi sosyal alanda görülen şikayetler bulunmaktadır’’ şeklinde konuştu.

Yeşilay Yozgat Şube Başkanı Alp Sinan Ertürk şöyle konuştu; “YEDAM olarak tütün, alkol, madde, internet ve kumar oynama ile ilgili sorunlar yaşayan kişilere ücretsiz psikolojik ve sosyal destek sağlayarak yeniden hayata kazandırılmaları için yardımcı oluyoruz. Aynı zamanda aile ve yakınlarına da destek vererek bozulan yaşam düzenlerinin onarılmasını ve ilişkilerinin sağlıklı devam etmesini destekliyoruz. YEDAM 12 yaş ve üzeri bireylere teknoloji bağımlılığından kurtulmak için ücretsiz destek sağlıyor. Bu süreçte hem bireyle hem de bireyin ailesiyle görüşmeler gerçekleştiriliyor. Bu görüşmelerde temel hedef akıllı telefon, çevrimiçi oyun oynama ve internet kullanımının bireyin hayatını olumsuz etkilemeyecek seviyelere düşürmektir.’’

