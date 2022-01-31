Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

En büyük problem teknoloji bağımlılığı

Teknoloji bağımlılığının kişilerin zamanın çoğunu tablet, telefon ve buna benzer aletler ile geçirdiği bir rahatsızlık olduğunu belirten Yeşilay Yozgat Şube Başkanı Alp Sinan Ertürk, günümüzün en büyük problemlerinin başında teknoloji bağımlılığının gelmekte olduğuna dikkat çekti.

31 Ocak 2022 Pazartesi 00:14
En büyük problem teknoloji bağımlılığı

Teknolojinin hayatımızı kolaylaştıran dijital bir güç, ama teknoloji bağımlılığının söz konusu olduğunda teknolojinin hayatı zorlaştıran bir unsura dönüştüğünü dile getiren Ertürk, ‘’Telefon, bilgisayar, akıllı cihazlar, oyun konsolları gibi dijital aygıtlar hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline geldi. Bu cihazlar özellikle internet ile birleştiğinde çoğu insan için saatlerce kullanmak normal bir alışkanlık gibi görülmeye başladı. Bu anormal eylemi normal algılama süreci, birçok insanın teknoloji bağımlısı olduğunun farkında bile olmadan hayatını sürdürmesine neden olmakta. Teknoloji bağımlılığı söz konusuyken teknoloji daha sınırsız ve ölçüsüz kullanılır. Bunun sonucunda fiziksel, kişisel ve sosyal problemlerle insanlar baş başa kalır. Kısacası; teknoloji bağımlılığı, teknolojinin insanı kontrol etmesi durumudur. Bu durumu yaşayan kişilerin zamanını genellikle teknolojik aletler ile geçirdiğini, yapması gereken birçok işi ertelemeyi seçerek sosyal hayattan uzak kaldır’’ dedi. 
Ertürk “Tekonoloji bağımlılığının belirtilerini ise şu şekilde sıraladı: “Yalnızca birkaç dakika diyerek saatler harcamak. Çevrenizdekilere ekran karşısında geçirdiğiniz zaman hakkında yalan söylemek. Uzun süre bilgisayar kullanmaktan dolayı fiziksel sorunlardan şikâyet etmek. Anonim bir kişiliğe bürünmek, insanlarla internet üzerinden konuşmayı yüz yüze konuşmaya tercih etmek. İnternete girmek için yemek öğünlerinden, derslerden ya da randevulardan ödün vermek. Bilgisayarınızın başında çok fazla zaman geçirdiğiniz için suçluluk duyuyorken bir yandan da büyük bir zevk almak ve bu iki duygular arasında gidip gelmek. Bilgisayarınızdan uzak kaldığınız zaman gergin ve boşluktaymış gibi hissetmek. Gece geç saatlere kadar bilgisayar başında kalmak’’ diye konuştu.
Teknoloji bağımlılığının neden olduğu sorunlar arasında; gözlerde yanma, boyun kaslarında ağrı ve sertleşme, beden duruşunda bozukluk, elde uyuşukluk, halsizlik gibi fiziksel şikayetlerin söz konusu olduğuna vurgu yapan Ertürk “ Akademik başarıda düşüş, kişisel, aile ve okul sorunları, zamanı idare etmede başarısızlık, uyku bozuklukları, yemek yememe, aktivitelerde azalma, internet arkadaşları dışında izolasyon gibi sosyal alanda görülen şikayetler bulunmaktadır’’ şeklinde konuştu.
Yeşilay Yozgat Şube Başkanı Alp Sinan Ertürk şöyle konuştu; “YEDAM olarak tütün, alkol, madde, internet ve kumar oynama ile ilgili sorunlar yaşayan kişilere ücretsiz psikolojik ve sosyal destek sağlayarak yeniden hayata kazandırılmaları için yardımcı oluyoruz. Aynı zamanda aile ve yakınlarına da destek vererek bozulan yaşam düzenlerinin onarılmasını ve ilişkilerinin sağlıklı devam etmesini destekliyoruz. YEDAM 12 yaş ve üzeri bireylere teknoloji bağımlılığından kurtulmak için ücretsiz destek sağlıyor. Bu süreçte hem bireyle hem de bireyin ailesiyle görüşmeler gerçekleştiriliyor. Bu görüşmelerde temel hedef akıllı telefon, çevrimiçi oyun oynama ve internet kullanımının bireyin hayatını olumsuz etkilemeyecek seviyelere düşürmektir.’’ 

Son Güncelleme: 30.01.2022 16:16
Anahtar Kelimeler:
BağımlılığıTeknolojiProblemBüyükEnAlpSinanErtürkBaşkanışubeYeşilayYEDAMHaberPazartesiOcakIlerigazetesiYozgatEn Büyük Problem Teknoloji Bağımlılığı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yaban hayvanlarına rehabilite
Yaban hayvanlarına rehabilite
Valilik uyardı
Valilik uyardı
Şehit ailesine taziye ziyareti
Şehit ailesine taziye ziyareti
Yürek burkan kaza
Yürek burkan kaza
Vali Polat, cenazelerine katıldı
Vali Polat, cenazelerine katıldı
İlk İl İstihdam Toplantısı
İlk İl İstihdam Toplantısı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim