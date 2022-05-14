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En büyük ikinci cami

Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesi Seyrantepe mahallesine ilçenin en büyük ikinci camisi yapılacak.

14 Mayıs 2022 Cumartesi 00:38
En büyük ikinci cami

Yaklaşık bin konutun bulunduğu ve bin 200 konuta yakın inşaat alanı bulunan Seyrantepe mahallesinde Kur’an Kursu, Sağlık Ocağı, muhtarlık, toplantı salonu gibi birçok ihtiyacı karşılayabilecek caminin projesi tamamlandı. Cami inşaatının en kısa sürede başlayacağını belirten Belediye Başkanı Nezih Yalçın, Osmanlı mimarisi ile planlanan caminin Mimar Sinan’ın eserlerini andıracağını belirtti. 
Caminin ilçe halkına hayırlı olmasını temenni eden Yalçın, “Oturum alanı bin 235 metrekare, revak ve kubbe altı alanlar hariç camii taban alanı 700 metrekare, alt kat kullanım alanı 550 metrekare, inşaat ve peyzaj alanı olarak toplam 3 bin 243 metrekareden oluşan; dış bahçe, iç avlu, kapalı ve açık abdesthane alanlarının bulunduğu, ilçenin en büyük 2’nci camisi olacak proje tamamlandı. Akdağmadeni Belediyesi olarak Seyrantepe Mahallesi Cami ve Kur’an Kursu Yaptırma ve Yaşatma Derneğimize Proje hazırlanması ve dernek faaliyetlerine destek olduğumuz, bütçesinin tamamı hayırsever vatandaşlarımız tarafından karşılanacak olan cami inşaatı en kısa sürede başlayacaktır. Mevla’nın ayeti kerimede buyurduğu müjdesine nail olmak isteyen ve amel defterlerini kıyamete kadar açık tutmak isteyen tüm kardeşlerimizden destek bekliyoruz. Osmanlı mimarisi ile planlanan, Mimar Sinan’ın eserlerini andıran, sadece cami değil büyük bir külliye çalışması olan proje ilçemize hayırlı olsun. Allah yaptığımız ve yapacağımız hayırlarımızı kabul eylesin” dedi. •Haber Merkezi•
 

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