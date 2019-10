Tüm Yozgat halkının Cumhuriyet Bayramını kutlayan Baro Başkanı Mehmet Şimşek, imkansız gibi görünen çetin bir mücadelenin ardından kazanılmış ve millete armağan edilen en büyük hediye olan Cumhuriyet'in 96'ncı yıldönümünü milletçe gurur ve coşku içinde kutladığımızı bildirdi.

Mehmet Şimşek, "Bugün; imkansız gibi görünen çetin bir mücadelenin ardından kazanılmış ve millete armağan edilen en büyük hediyelerden birisi olan Cumhuriyetin ilan edilişinin 96. yıldönümünü milletçe gurur ve coşku içerisinde kutluyoruz. Cumhuriyet, milletimizin var oluş mücadelesinin en önemli kazanımı olmuştur. Milli gayret ve azminin bir eseridir. Türk Milleti, Cumhuriyetin şanlı geçmişini bilerek onu koruyup aydınlık geleceğine sımsıkı sarılacaktır. İçten ve dıştan gelen yıkıcı tehlikelere karşı Ulusumuz her zaman Cumhuriyeti korumuştur ve korumaya devam edecektir" dedi.

Baro Başkanı Şimşek, açıklamasını şu sözlerle sürdürdü:

"Cumhuriyet her şeyden önce barışın ve huzurun gölgesinde büyüyen demokrasi ağacıdır. Bu millet sahip olduğu değerlere her ne koşul altında olursa olsun sahip çıkan, kardeşliği din, dil, ırk, mezhep gibi bölücü unsurlara feda etmemeye yeminli bir millettir. 96 yıl önce yaşananlar, bizlere bugünümüzü armağan edenlerin zaferidir. Hem bizden öncekilere hem de bizden sonrakilere karşı taşıdığımız sorumluluk ağır ancak, bir o kadar da gurur vericidir. Bu bilinçle her gün bir basamak daha yükselmek için neler yapabileceğimizin hesabını yapmalı, emanetçisi olduğumuz mirası bizden sonrakilere çok daha iyi koşullar altında teslim etmeliyiz. Bugün, bizi millet yapan yüksek değerlerimizin daha gür sesle yüceltileceği, geçmişte olduğu gibi tek yürek olarak haykırılacağı, el ele, gönül gönüle geleceğe daha bir güvenle bakılacağı gündür. Kurtuluş savaşı milletimizin var olma mücadelesi, Cumhuriyet ise yeniden var oluşumuzun sembolü olmuştur . Atatürk’ünde ifade ettiği gibi Cumhuriyet bizlerden fikri hür, vicdanı hür, irfani hür nesiller beklemektedir. Kuruluşunun 96. yıldönümünü kutladığımız bu büyük günde Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk`ü, kahraman silah arkadaşlarını ve o günden bugüne kanlarıyla, canlarıyla bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi , sonsuz minnet, şükran ve rahmetle anıyor, saygı ve selamlarımı sunuyorum ".