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En az bin aile

Yozgat İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH), ramazan ayında en az bin aileye gıda yardımında bulunmayı amaçlıyor. Hazırlanan gıda kolilerinin teminini önceden yaptıklarını belirten İHH Dernek Başkanı Muhammet Emin Erbek, “Bu sebeple mevcut ekonomik şartlara göre dolu dolu hazırladık. Her bir gıda kolisinin maliyeti 400 lira ve bu yıl ramazan kumanya bedelini 400 lira olarak açıkladık” dedi. 

25 Mart 2022 Cuma 00:55
En az bin aile

Erbek yapmış olduğu yazılı basın açıklamasında; “Bu yıl inşallah kardeş ülke Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımında bulunacağız. Ramazan ayının ilk haftası yönetim kurulu üyemiz Gazi Vural beyin bizzat dağıtımında bulunacağı gıda kumanyaları ile 300 aileye yardım ulaştıracağız. Yine bu gıda kolileri de 400 lira değerinde. Zekat, fidye, fitre ve benzeri bağışlarını ister Yozgat içinde isterse Azerbaycan Karabağ'da ihtiyaç sahiplerine gönül rahatlığıyla ulaştırmak isteyen hemşerilerimizi dernek hesaplarımıza havale yoluyla ya da bizzat derneğimize makbuz karşılığında bağış yapmaya davet ediyoruz. Ayrıca bu yıl Ramazan ayında dünyanın 4 bir tarafında bulunan İHH yetimhanelerinde yaşayan çocuklar ile Suriye, Irak, Filistin, Doğu Türkistan, Afrika başta olmak üzere birçok yerde mazlum ve mağdurlara verilecek olan iftar ve sahur kumanyalarına destek vermeye çağırıyoruz. İftar ve sahur kumanyaları için belirlediğimiz fiyat ise bu yıl için 50 liradır. Yozgatlı vatandaşlarımızın da ramazan ayının yaklaşması ile beraber ihtiyaç sahibi ailelere yardım kampanyasına destek olmalarını bekliyoruz. Dünyanın dört bir yanında milyonlarca kişi ramazan’ı bekliyor. Her zaman olduğu gibi bu ramazanda da hatırlanmayı bekleyen ihtiyaç sahiplerine ulaşmak için yola çıkacağız” ifadelerine yer verdi. 

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