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En anlamlı iftar

Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından şehit aileleri ile iftar programı düzenlendi.

22 Nisan 2022 Cuma 00:49
En anlamlı iftar

İl Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen ‘Biz Büyük Bir Aileyiz, Şehit Yakınlarımızla Birlikteyiz’ projesi kapsamında 1995 yılı şehitlerinden Mehmet Armağan’ın ailesiyle ile iftar programı düzenlendi. Şehit ailesinin misafirperverliklerinden dolayı teşekkür eden Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Neşeli, en anlamlı iftar programlarından bir tanesi olduğunu belirtti. İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan proje kapsamında faaliyetlerini yürüttüklerini ifade eden Neşeli, “Müdürlüğümüz tarafından hayata geçirilen proje kapsamında şehit ailelerimizi ziyaret ederek sofralarına misafir oluyoruz. Ramazan ayının birlik ve beraberlik ayı olduğunu böylece bir kez daha anlamış oluyoruz. Bizler devletimiz ve milletimiz her zaman şehitlerimizin kıymetli emanetleri ailelerinin yanındayız. Rabbim kıymetli ailelerimizin gönüllerini hoş, ömürlerini bereketli eylesin. Şehitlerimizin ruhu şad, mekânı cennet olsun” dedi. •Selma Şahin•

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