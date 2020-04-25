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Emval satışı başladı

Orman Bölge Müdürlüğü, e-satış ile emvallerin satışlarını başlattı. Akdağmadeni ilçesinde e-satış üzerinde satış yapıldı.

25 Nisan 2020 Cumartesi 03:27
Emval satışı başladı

ORMAN Genel Müdürlüğü tarafından internet ortamında oduna dayalı orman ürünlerinin satılmasıyla ilgili başlatılan ‘e-satış’ uygulaması Orman Bölge Müdürlüğü tarafından uygulanmaya konuldu. Akdağmadeni Orman İşletme Müdürlüğü, e-satış ile satış yaptı. e-satışta ortalama yüzde 50 oranında artışla tüm emvallerin satışı gerçekleştirildi. Yapılan e-satış Orman İşletme Müdürü Hayri Özdemir, Müdür Yardımcısı Mustafa Şen, İşletme Saymanı İsmail Çelik, Depo Şefi Uğur Arıcan‘ın hep birlikte Orbis üzerinden ekranda takibi yapılarak bin 265 metreküp emvalin satışı başarı ile sonuçlandırıldı. e-satış sisteminin, müşterilerin ihale salonuna gelmeden, kendi bürolarından teminat yatırarak satış yapabilmelerini, müşterilerin kendi sayfalarından yapmış oldukları işlemleri de geriye dönük olarak görmelerine imkan sağladığı kaydedildi. Bundan sonraki yapılacak orman ürünleri satışlarının tamamının e-satış üzerinden yapılacağı duyuruldu.

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Emval Satışı Başladı
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