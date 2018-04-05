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Empati ve iletişim anlatılıyor

YOZGAT Denetimli Serbestlik Müdürlüğü’ne bağlı yükümlülere yönelik Yozgat Rehberlik Araştırma Merkezi’nin katkılarıyla empati ve iletişim konularında seminer veriliyor.

Empati ve iletişim anlatılıyor

YOZGAT Denetimli Serbestlik Müdürlüğü’ne bağlı yükümlülere yönelik Yozgat Rehberlik Araştırma Merkezi’nin katkılarıyla empati ve iletişim konularında seminer veriliyor.

05 Nisan 2018 Perşembe 07:00
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Empati ve iletişim anlatılıyor

Yozgat Denetimli Serbestlik Müdürlüğü konferans salonunda gerçekleşen etkinlikte, Rehber Öğretmen Murat Aydoğan tarafından 68 yükümlüye empati ve iletişim konulu seminer verildi. Programa yükümlülerin yanı sıra Denetimli Serbestlik Müdürü Cihat Çanak, Psikolog Merve Çetak ve Öğretmen Nesrin Özer de katılım gösterdi. Seminer sonunda yükümlülerden gelen sorular cevaplanarak program sonlandı.

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