Empati ve iletişim anlatılıyor

Yozgat Denetimli Serbestlik Müdürlüğü konferans salonunda gerçekleşen etkinlikte, Rehber Öğretmen Murat Aydoğan tarafından 68 yükümlüye empati ve iletişim konulu seminer verildi. Programa yükümlülerin yanı sıra Denetimli Serbestlik Müdürü Cihat Çanak, Psikolog Merve Çetak ve Öğretmen Nesrin Özer de katılım gösterdi. Seminer sonunda yükümlülerden gelen sorular cevaplanarak program sonlandı.