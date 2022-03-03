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Emniyetten uyuşturucu operasyonu

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen 8 ayrı operasyonda 17 kişinin göz altına alındığı ve çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildiği öğrenildi.

03 Mart 2022 Perşembe 00:31
Emniyetten uyuşturucu operasyonu

Edinilen bilgiye göre, Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 19-26 Şubat tarihleri arasında il genelinde yapılan çalışmalarda toplam 8 operasyon gerçekleştirildiği bildirildi. Kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak suçundan 13 şahsa, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçu kapsamında da 3 şahsa olmak üzere toplam 17 şahsa işlem yapıldığı belirtildi. Yapılan operasyonlar sonucunda 9,29 gram Metamfetamin maddesi, 30,12 gram Esrar maddesi, 8 adet Extacy hap maddesi, 23 adet Sentetik Ecza hap maddesi, zehir madde kullanmak için Payp (pipe) aparatı ele geçirildiği öğrenildi.

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