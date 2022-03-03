Emniyetten uyuşturucu operasyonu

Edinilen bilgiye göre, Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 19-26 Şubat tarihleri arasında il genelinde yapılan çalışmalarda toplam 8 operasyon gerçekleştirildiği bildirildi. Kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak suçundan 13 şahsa, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçu kapsamında da 3 şahsa olmak üzere toplam 17 şahsa işlem yapıldığı belirtildi. Yapılan operasyonlar sonucunda 9,29 gram Metamfetamin maddesi, 30,12 gram Esrar maddesi, 8 adet Extacy hap maddesi, 23 adet Sentetik Ecza hap maddesi, zehir madde kullanmak için Payp (pipe) aparatı ele geçirildiği öğrenildi.