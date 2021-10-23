EMNiYETTEN TATBiKAT

Yozgat Belediyesi İtfaiye ekipleri, bir yangın durumunda neler yapılması gerektiği, yangının nasıl söndürüleceği ve yanan bir tüpe nasıl müdahale edileceği uygulamalı olarak Emniyet ekiplerine anlatıldı. Benzin dökülerek çıkartılan yangını yangın söndürme tüpü söndürmeye çalışan emniyet ekipleri daha sonra da alev almış olan bir tüpü söndürmeye çalıştı. Yangın tatbikatının ardından afet tatbikatına geçildi. İl Afet ve Acil Durum ekipleri tarafında olası bir yangın, deprem gibi durumlarda nelerin yapılması gerektiği anlatılırken, yaralıların binalardan da nasıl tahliye edileceği uygulamalı olarak gösterildi. Daha sonra İl Emniyet Müdürlüğü binasından deprem anında binanın tahliyesi, yaralıların tahliyesi tatbikatı yapıldı. Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Destek Hizmetleri Şube Müdür Vekili Komiser Yardımcısı Erdinç Şahin, yaptığı açıklamada Emniyet Müdürlüğü’nün 2021 yılı içerisindeki yangın ve AFAD tatbikatlarının gerçekleştirildiğini söyledi. Şahin, Evrak üzerinde yapmış oldukları işlemlerin tatbikatını herkesin ne görevi olduğunu bilincine varmalarını ve bilgileri tazelemek amacıyla böyle bir tatbikat düzenlediklerini belirtti. •İhsan Çelikkaya•