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Emniyetten operasyon

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, iki ayrı operasyonda sahte para buldu, aranan bir suçluyu da yakaladı.

17 Eylül 2021 Cuma 00:16
Emniyetten operasyon

Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yozgat İl Merkezinde piyasaya sahte para sürmeye çalışan şahsı takibe aldı. Şüpheli, yapılan operasyon neticesinde yakalandı. Şahsın adresinde yapılan aramada 14 adet sahte 50 liralık banknot para ele geçirildi. Soruşturmanın çok yönlü devam ettiği kaydedildi. Diğer taraftan, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, iziniz olarak ateşli silah ve mermileri ülkeye sokma suçundan aranmakta olan şahıs yakaladı. Şahıs, çıkarıldığı Adli Makamlarca tutuklanarak, cezaevine teslim edildi.

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