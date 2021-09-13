Emniyet’e yeni bina

Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, ilçeye yapılmaya başlanan Emniyet Müdürlüğünün yeni hizmet binasını proje alanını ziyaret ederek, çalışmaları yerinde inceledi. Proje hakkında detaylı bilgi alan Gökhan Coşar, ‘’İlçemiz hizmetlerin en iyisini hak ediyor. Yeni projemiz ilçemize hayırlı olsun’’' dedi. Coşar, vatandaşlara daha kaliteli, etkin hizmet sunacak yeni İlçe Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası’nın belirlenen süre içerisinde tamamlanacağına inandığını aktardı.