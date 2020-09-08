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Emniyete yeni bina

Yozgat Valisi Ziya Polat, Sorgun ilçesinde yapımı devam eden Emniyet Müdürlüğü yeni hizmet binası inşaatı gezip, bilgi aldı.

08 Eylül 2020 Salı 00:54
Emniyete yeni bina

YOZGAT Valisi Ziya Polat, Sorgun İlçesinde korona virüs denetimlerinde bulundu, bazı kurumları ziyaret etti. Vali Polat, ilçede yapımı devam eden Emniyet Müdürlüğü yeni hizmet binası inşaatında incelemelerde bulunup, ilgililerden çalışmalar hakkında bildi aldı. Geçtiğimiz yıl Kasım ayı içerisinde ihalesi yapılıp, daha sonra da inşaatına başlanılan İlçe Emniyet Müdürlüğü yeni hizmet binası için belediye tarafından 2 bin 250 metrekare arsa tahsisi yapıldı. Zemin etüdü çalışmalarının ardından yapımına başlanılan başlanan binanın tamamlanabilmesi için çalışmalara hız verildi. Yozgat valisi Ziya Polat Sorgun ilçesinde Devlet Hastanesine de geçerek, hastane hakkında bilgi aldı. 

Anahtar Kelimeler:
Emniyete Yeni Bina
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