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Emniyete yeni bina

BOĞAZLIYAN İlçe Emniyet Müdürlüğü’nü yeni hizmet binasına kavuşturmaya yönelik çalışmalar devam ediyor.

29 Ağustos 2020 Cumartesi 00:53
Emniyete yeni bina

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Boğazlıyan Emniyet Müdürlüğü binası ihalesinin 22 Eylül 2020 tarihinde yapılacağını bildirdi. Başer, ‘’Boğazlıyan ilçemizi de modern bir Emniyet Müdürlüğü binası kavuşturuyoruz. Boğazlıyan’ımıza şimdiden hayırlı olsun’’ dedi. Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar da, yeni İlçe Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binasının hizmete sunulmasının ardından emniyet teşkilatının daha kaliteli ve etkin hizmet sunacağını söyledi. Coşar, hizmetin gelmesinde emeği geçen başta Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay olmak üzere tüm emeği geçenlere teşekkür etti.

Anahtar Kelimeler:
Emniyete Yeni Bina
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