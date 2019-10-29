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Emniyet sahaya indi

YOZGAT Emniyet Müdürü Murat Esertürk’ün talimatıyla Yozgat genelinde huzur operasyonu başlatıldı.

Emniyet sahaya indi

YOZGAT Emniyet Müdürü Murat Esertürk’ün talimatıyla Yozgat genelinde huzur operasyonu başlatıldı.

29 Ekim 2019 Salı 00:00
Emniyet sahaya indi

Emniyet Müdürü Murat Esertürk, Yozgat’taki tüm polisleri asayiş ve huzur uygulamasına görevlendirdi. Bu kapsamda emniyet ekipleri yol kontrolleri, denetleme, sorgulama ve devriye görevlerine çıktılar. Gündüz araç sürücülerine yönelik yapılan denetimler, okul önlerinde yapılan denetimlerle devam etti. Akşam saatlerinde ise il merkezi ve ilçelerde faaliyet gösteren internet kafe, oyun salonları, kafeler ve umuma açık tesislerde uygulamalar gerçekleşti. Emniyet Müdürü Murat Esertürk’ün çarşı ve mahalle bekçilerini de gece yürüttükleri mesai konusunda uyardığı ve teftişlerini sıklaştıracağı öğrenildi.

Son Güncelleme: 28.10.2019 17:06
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