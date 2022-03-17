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Emniyet personeline teşekkür

Yozgat İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, 4 polis memuru ve 1 bekçiye görevleri esnasında yaptıkları üstün gayret ve özverili çalışmalar nedeniyle başarı belgesi verdi.

17 Mart 2022 Perşembe 00:59
Emniyet personeline teşekkür

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli 4 Polis Memuru ve 1 Çarşı Mahalle Bekçisine görevleri esnasında göstermiş oldukları üstün gayret ve özverili çalışmalarındaki bireysel katkılarından dolayı Teşekkür Belgesi verildiği kaydedildi. İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk’ün bekçi ve polis memurlarına teşekkür belgesi ile çeşitli hediyeler verilip ödüllendirilerek başarılı çalışmalarının bundan sonrada aynı şekilde devam etmesi temennisinde bulunduğu belirtildi.

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