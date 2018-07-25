Emniyet kendi binasında

Sarıkaya İlçe Emniyet Müdürlüğü binası inşaatına 2015 yılında başladı. 3 milyon 115 Bin liralık ödenek ile yapımı planlanan bina tamamlandı. Çevre düzenlemesinin yapılmasının ardından hizmete açıldı. 4 bin metrekarelik tahsisli alanda inşa ettirilen Emniyet Müdürlüğü binasının hizmete sunulmasıyla birlikte vatandaş da rahatladı. Müdürlük daha önce geçici binada hizmet veriyordu.
25 Temmuz 2018 Çarşamba 08:10
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