Emniyet kendi binasında

Sarıkaya İlçe Emniyet Müdürlüğü binası inşaatına 2015 yılında başladı. 3 milyon 115 Bin liralık ödenek ile yapımı planlanan bina tamamlandı. Çevre düzenlemesinin yapılmasının ardından hizmete açıldı. 4 bin metrekarelik tahsisli alanda inşa ettirilen Emniyet Müdürlüğü binasının hizmete sunulmasıyla birlikte vatandaş da rahatladı. Müdürlük daha önce geçici binada hizmet veriyordu.