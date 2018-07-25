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Emniyet kendi binasında

SARIKAYA İlçe Emniyet Müdürlüğü, yapımı tamamlanan yeni hizmet binasına taşınarak hizmet vermeye başladı.

Emniyet kendi binasında

SARIKAYA İlçe Emniyet Müdürlüğü, yapımı tamamlanan yeni hizmet binasına taşınarak hizmet vermeye başladı.

25 Temmuz 2018 Çarşamba 08:10
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Emniyet kendi binasında

Sarıkaya İlçe Emniyet Müdürlüğü binası inşaatına 2015 yılında başladı. 3 milyon 115 Bin liralık ödenek ile yapımı planlanan bina tamamlandı. Çevre düzenlemesinin yapılmasının ardından hizmete açıldı. 4 bin metrekarelik tahsisli alanda inşa ettirilen Emniyet Müdürlüğü binasının hizmete sunulmasıyla birlikte vatandaş da rahatladı. Müdürlük daha önce geçici binada hizmet veriyordu.

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Emniyet Kendi Binasında
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