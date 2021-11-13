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Emniyet kemeri uygulaması

Yozgat Valisi Ziya Polat, ‘Bi Hareketine Bakar Hayat' Projesi kapsamında yapılan emniyet kemeri uygulamasına katıldı.

13 Kasım 2021 Cumartesi 00:35
Emniyet kemeri uygulaması

Doğu Anadolu Bölgesi illerini batı bölgesi illerine bağlayan Uluslararası E-88 Karayolunun Yozgat Merkez Muslubelen bölgesindeki uygulamada Vali Palat, araç sürücülerini emniyet kemeri takma konusunda uyardı. Vali Polat, trafikte emniyet kemeri takmanın önemine dikkat çekmek için farkındalık programı düzenlediklerini söyledi. Polat, ‘’Emniyet kemeri en önemli ihtiyaçlarımızdan bir tanesi. Aracımıza bindiğimizde ilk yapmamız gereken bir uygulama. Emniyet kemeri takılı yapılan kazalarda ölüm oranı ciddi oranda azalıyor’’ dedi. 

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