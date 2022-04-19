Emniyet göz açtırmıyor

Edinilen bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonlar neticesinde uyuşturucu imal ve ticareti yaptığı iddia edilen 2 şahıs, uyuşturucu kullanma ve bulundurma suçu iddia edilen 8 şahıs olmak üzere toplam da 10 şahsa işlem yapıldı. Operasyon sonunda 2 şahıs tutuklanırken, 39.25 gram metamfetamin maddesi, 23.71 gram esrar maddesi, 4 adet Lryca isimli sentetik uyuşturucu hap maddesi ve zehir madde kullanmak için payp aparatı ele geçirildiği öğrenildi.