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Emniyet göz açtırmıyor

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapan şahıslara yönelik bir hafta içerisinde 6 operasyon düzenlendi.

19 Nisan 2022 Salı 00:43
Emniyet göz açtırmıyor

Edinilen bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonlar neticesinde uyuşturucu imal ve ticareti yaptığı iddia edilen 2 şahıs, uyuşturucu kullanma ve bulundurma suçu iddia edilen 8 şahıs olmak üzere toplam da 10 şahsa işlem yapıldı. Operasyon sonunda 2 şahıs tutuklanırken, 39.25 gram metamfetamin maddesi,  23.71 gram esrar maddesi,  4 adet Lryca isimli sentetik uyuşturucu hap maddesi ve zehir madde kullanmak için payp aparatı ele geçirildiği öğrenildi.

Son Güncelleme: 18.04.2022 20:50
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