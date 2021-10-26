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Emniyet bilgilendirdi

Yozgat Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Aile Birliği Genel Kurul toplantısında Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de aileleri bilgilendirdi.

26 Ekim 2021 Salı 00:30
Emniyet bilgilendirdi

Okul salonunda gerçekleştirilen genel kurul toplantısı öncesinde Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü, Toplum Destekli Büro Müdürlüğü ekipleri tarafından en iyi narkotik polisi anne, KADES, UYUMA projeleri hakkında öğrenci velileri bilgilendirildi. Özellikle uyuşturucu kullanımı noktasında çocukların aileleri tarafından takibinin önemli olduğu, çocukların davranışlarında değişiklikler görülmesi durumunda ise beni çocuğum yapmaz denilmemesi hem ilgili birimlere haber verilmesi istendi. Bilgilendirme sonrasında velilere broşürler dağıtıldı. Emniyet ekiplerinin bilgilendirme çalışması sonrasında Okul Aile Birliği seçimine geçildi. Yapılan seçim sonrasında gazetemiz Sayfa Sekreteri İhsan Çelikkaya Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Aile Birliği Başkanı seçildi. •İhsan Çelikkaya•

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