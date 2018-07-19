Emlakçının yükümlülüğü artıyor

Ulusoy, emlak sektörü ile ilgili hazırlanan yeni yönetmelik çalışmasında son aşamaya gelindiğine dikkat çekerek, buna göre emlakçıların sattığı evlerin kusurlarından sorumlu olacaklarını belirtti. Ulusoy, ‘’Emlakçıların niteliklerinin belirlendiği ve sektör içerisindeki emlakçıları disipline etmeyi hedefleyen yönetmelik kapsamında, her önüne gelenin emlakçı dükkânı açmasını önlemek için sertifika alma zorunluluğu getirilecek. Hazırlanmakta olan yeni yönetmeliğe göre sertifika alma zorunluluğu mevcut emlakçılar için de geçerli olacak. Geçmişte alınan belgeler dikkate alınmayacak. Sicili temiz olmayan emlakçı adayına sertifika verilmeyecek. Vatandaşa kusurlu ev sattığı ya da kiraladığı mahkeme kararı ile tespit edilen bir emlakçı, ev verdiği kişiye tazminat ödemekle de yükümlü olacak. Dolayısıyla emlakçı sattığı veya kiraladığı evden sorumlu olacak. Emlakçıların vatandaştan alacağı komisyon oranları da sabitlenecek. Her emlakçı kafasına göre kesinti yapamayacak. Yeni düzenlemenin taşınmaz sektörü için iyi olacağı kanaatindeyim. Gerek müşteri gerekse emlak sektörü yeni sistemle sırtındaki kamburdan kurtulacaktır’’ dedi.