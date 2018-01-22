EMİTT’te tanıtacağız

İstanbul TÜYAP’ta 25-28 Ocak tarihleri arasında gerçekleşecek olan tanıtım fuarında Yozgat ili, ilçeleriyle birlikte fuardaki yerini alacak.

Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, ilin öne çıkan değerleri ve şehrin sunduğu cazibelerin de bu yıl ki fuarda ön plana çıkarılacağını söyledi.

Yatırımcı çekme gayretiyle bir dizi çalışmalar yapılan Yozgat’ta EMİTT fuarında şehrin yöresel lezzetleri, orta oyunları ve tanıtım fimlerinin yanı sıra Mümin Sarıkaya tarafından mini bir konser verilecek.