Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat -6°
parçalı bulutlu
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
120702
ALTIN
163.055
DOLAR
3.7493
STERLİN
5.3128
EURO
4.6608

EMİTT’te kazlı pilav

İSTANBUL’da düzenlenen uluslararası EMİTT fuarında yer alan Yozgat standında kazlı pilav ikramı yapıldı.

EMİTT’te kazlı pilav

İSTANBUL’da düzenlenen uluslararası EMİTT fuarında yer alan Yozgat standında kazlı pilav ikramı yapıldı.

27 Ocak 2018 Cumartesi 07:00
13 Okunma
EMİTT’te kazlı pilav

Fuarında Yozgat standı fuarın ikinci gününde de yoğun ilgi görerek, ziyaretçi akınına uğradı. Fuarda bu kez testi kebabı ile birlikte Yozgat’ın bir başka yöresel lezzeti kazlı pilav servisi yapıldı. Vali Yardımcısı Salih Altun, İl Kültür Müdürü Metin Halıcı, Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, Oran Yozgat Koordinatörü Timur Yıldız, İstanbul Yozgatlılar Federasyonu Başkanı Ahmet Yılmaz, İstanbul’da yaşayan Yozgatlı vatandaşlar, hep birlikte kazlı pilav yiyerek, yöresel lezzeti diğer stantlardaki vatandaşlara da ikram etti. Stantta kazlı pilavın yanı sıra vatandaşa desti kebabı ve arabaşı ikramları da bulunuldu.
 

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Varlığımız artıyor
Varlığımız artıyor
Türküler yankılandı
Türküler yankılandı
Girişimcilik Eğitimlerine devam
Girişimcilik Eğitimlerine devam
Kansere dikkat çektiler
Kansere dikkat çektiler
Afrin desteği sürüyor
Afrin desteği sürüyor
Göletler dondu
Göletler dondu

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim