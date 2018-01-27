EMİTT’te kazlı pilav

Fuarında Yozgat standı fuarın ikinci gününde de yoğun ilgi görerek, ziyaretçi akınına uğradı. Fuarda bu kez testi kebabı ile birlikte Yozgat’ın bir başka yöresel lezzeti kazlı pilav servisi yapıldı. Vali Yardımcısı Salih Altun, İl Kültür Müdürü Metin Halıcı, Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, Oran Yozgat Koordinatörü Timur Yıldız, İstanbul Yozgatlılar Federasyonu Başkanı Ahmet Yılmaz, İstanbul’da yaşayan Yozgatlı vatandaşlar, hep birlikte kazlı pilav yiyerek, yöresel lezzeti diğer stantlardaki vatandaşlara da ikram etti. Stantta kazlı pilavın yanı sıra vatandaşa desti kebabı ve arabaşı ikramları da bulunuldu.

