EMİTT’te dalgalanacak

Turistik sahalar anlamında zengin olmasına rağmen beklenen ilgiyi fazla göremeyen, tanıtımı için fuara katılacak olan Yozgat kendisini Roma hamamı ve kaplıcaları ile öne sürecek. Otel İşletmeleri, Turizm İşletmeleri, Tur Operatörleri, Seyahat Acentaları, Turizm Tedarikçileri, Resmi Kurumlar, Diplomatik Temsilcilikler, Etkinlik Organizatörleri, Akademik Kurum Ve Kuruluşların katıldığı ve çok sayıda ülkeninde ziyaret ettiği fuar da Yozgat tanıtımları yapılacak.





İSTANBUL YOZGATLILAR FEDERASYONU’ DA

İstanbul’da yaşayan Yozgatlıların oluşturduğu ve birçok ilçe, köy derneklerini de çatısı altında barındıran İstanbul Yozgatlılar Federasyonu, organizasyon ve üyeleri ile birlikte fuar boyunca çalışmalar yapacak.

Federasyon Başkanı Ahmet Yılmaz yapılacak olan fuar ve çalışmalarda ellerinden gelen tüm desteği vereceklerini belirterek şu açıklama da bulundu: ‘’ Her yıl düzenlenen ve ev sahipliğinden de memnuniyet duyduğumuz bu fuarın memleketimize turizm noktasında büyük faydasının olacağını düşünüyorum. Anadolu’nun orta yerinde, Ankara’ya çok kısa mesafede olmasına rağmen yeterince tanınmadığını düşündüğüm şehrimizin değerlerinin ve misafirperverliğinin anlatılması ve kabul ettirilmesi noktasında başarılı olmak için biz de İstanbul Yozgatlılar Federasyonu olarak elimizden gelen her desteği sağlayacağız. Birlik ve beraberliğin en çok ihtiyacımız olduğu bu günlerde tek yumruk olarak temsilimizi yapıp şehrimize katkı sağlamak istiyoruz."





Yılmaz son olarak, Yozgat’tan gelen konukların ağırlanmasında ve organizasyonunda da ellerinden gelen desteği vereceklerini belirtti.



EMİTT FUARI NEDİR?

Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı - Emitt, ilk kez 1997 yılında Voyager Uluslararası Turizm ve Tatil Fuarı adıyla İstanbul’daki Tüyap Fuar Merkezi'nde gerçekleştirildi.