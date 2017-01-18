EMiTT’e termalle gidiyoruz

İstanbul Beylikdüzü TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde 26-29 Ocak tarihleri arasında düzenlenecek 21. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı için Vali Kemal Yurtnaç başkanlığında toplantı düzenlendi.





Tarihi ve turistik açıdan birçok zenginliğe sahip olmasına rağmen bunları tanıtamamış olmanın sıkıntısını yaşayan Yozgat, İstanbul’da yapılacak olan EMİTT Fuarı için hazırlıklara ağırlık verdi.





Yozgat’ın tüm zenginlikleri 26-29 Ocak tarihinde İstanbul’da düzenlenecek olan Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı’nda boy gösterecek.

Yozgat’ın tarihi, turizm zenginlikleri, sosyal ve kültürel güzelliklerinin beğeniye sunulacağı, yüzlerce fuar organizatörü, yatırımcı firmalar ve seyahat acentelerinin yer alacağı, fuarda özellikle jeotermal zenginliklerin tanıtımına ağırlık verilecek.





Dünyanın en önemli 10 turizm etkinliğinden biri olarak kabul edilen fuarda bazı özel şirketlerin de stant açması bekleniyor.

Yerli ve yabancı birçok firma, 80’in üstünde ülke, 200’e yakın belde ve il’in katılımı beklenen EMİTT’te başta termal zenginliklerimiz olmak üzere, Çamlık Milli Parkı, Tarihi Roma Hamamı, Kazankaya Kanyonu, Yozgat Kadın Aqua Park, Aydıncık Ametist Taşı ve heykel atölyesi ile yöresel ürünlerimiz fuar katılımcılarına tanıtılacak.

Fuarda, Yozgat Belediyesi Sürmeli Topluluğu ve “Ben yoruldum hayat” şarkısıyla tüm Türkiye’nin gönlünü fetheden Mümin Sarıkaya katılımcılara konser verecek. Ayrıca fuar süresince diğer illerin, seyahat acentelerinin, tur operatörlerinin, stantları ziyaret edilerek ilimizin tanıtım broşürleri verilecek.



TERMAL ÖN PLANA ÇIKARILACAK





EMİTT Fuarı’nda Yozgat’ın ana teması spor ve kongre turizmi ile jeotermal zenginlikler olacak. Yerköy, Sarıkaya, Saraykent, Sorgun ve Boğazlıyan’da bulunan jeotermal kaynakların potansiyeli, su sıcaklıkları ve yatırım konusunda sağlanan avantajların anlatılacağı fuarda yatırımcılarla iletişimler kurularak Yozgat’a davet edilecekler.





Toplantıda konuşun Vali Kemal Yurtnaç, bu tür turizm fuarlarının sadece denizi, sahili ve otelleri çok olan iller için düzenlendiğini düşünmenin yanlış olduğunu söyledi.





Bu tür organizasyonların bir ilin tanıtımı için önemli olduğuna dikkat çeken Vali Yurtnaç, “Bizim şehrimizin de tanıtıma ihtiyacı var. Gerek termal kaynaklarımızla, gerek Çamlık Milli parkımızla gerekse spor turizmine yapılacak olan yatırımlarla Yozgat, spor ve doğa turizminin merkezi olacak bu bölgede. Bu fuarda, termal kaynaklarımızı, çamlığımızı, Roma Hamamını, Kazankaya Kanyonunu ön plana çıkaracağız. Daha önceki yıllarda da katılım sağlanmış ama şimdi daha farklı konseptle katılım sağlayacağız” dedi.



