EMİTT’E DAMGA VURDUK

YOZGAT, tüm zenginlikleri ile 4 gün süreyle Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı’nda boy gösterdi. Yozgat’ın tarihi, turizm zenginlikleri, sosyal ve kültürel güzelliklerinin beğeniye sunulduğu, yüzlerce fuar organizatörü, yatırımcı firmalar ve seyahat acentelerinin yer aldığı fuarda özellikle jeotermal zenginliklerimizin tanıtımına ağırlık verildi. EMİTT’te başta termal zenginliklerimiz olmak üzere, Çamlık Milli Parkı, Tarihi Roma Hamamı, Kazankaya Kanyonu, Aydıncık Ametist Taşı ve Heykel atölyesi ile yöresel ürünler katılımcılara tanıtıldı. Yozgat standında yöresel halk oyunları, yöresel sanatçılar, Roma Hamamı maketi, kral ve kral kızını canlandıran oyuncular katılımcılar tarafından yoğun ilgi gördü. Yozgat’ı anlatan stantta broşürler, tanıtım materyalleri ve diğer görsellerde sergilendi. Birçok ilin Vali ve Belediye Başkanlarının yanı sıra İstanbul’da yaşayan Yozgatlılar, onların oluşturduğu dernek yöneticilerinin de ziyaret ettiği stantta yapılan canlı yayınlar ile tanıtım daha geniş kitlelere ulaştırılmaya çalışıldı.

YOĞUN KATILIM

ITE Turkey tarafından organize edilen EMITT'i bu sene, 50 binden fazla kişinin ziyaret ederek, stantları gezip, alışveriş yaptığı kaydedildi. Tatil planlayanların da fuarda seçtikleri tatil destinasyonlarını inceledi, bütçelerine uygun tatil rotalarına, cazip fiyatlarda ‘erken rezervasyon’ kampanyaları ile ulaşma imkanına sahip oldu.

YOZGAT’A ÖDÜL

Uluslararası bir tanıtım aracı olan, Emitt fuarında Yozgat standına, destinasyonlar dalında ‘en iyi dekor’ ödülüne layık görüldü. Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan ile birlikte katıldığı fuar etkinliğinde, alınan bu ödülden dolayı emeği geçenlere teşekkür etti. Vali Yurtnaç, ‘Güzel bir atmosfer içerisinde Yozgat’ımızın tanıtımı en iyi şekilde yapılmaya çalışılmıştır. Alınan ödül de verilen emeğin özenini ortaya koymaktadır’ dedi.

