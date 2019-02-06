Emitt'te Sarıkaya Standı ilgi gördü

Sarıkaya Kaymakamlığı ve Belediyesinin himayesinde, Yozgat İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinasyonunda İstanbul TÜYAP Fuar Merkezi’nde yerini alan Sarıkaya Tanıtım Standında, özellikle tarihi Roma Hamamı maketi yerli ve yabancıların ilgisini çekti. Tarihi, kültürel ve mutfak kültürlerinin de tanıtıldığı stantta Kaymakam Yasin Özcan, stanttı gezen konukların sorularını yanıtladı, Roma Hamamı kalıntıları hakkında bilgiler verirken, broşürler de dağıtıldı.