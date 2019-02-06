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Emitt'te Sarıkaya Standı ilgi gördü

EMİTT 23’üncü Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm ve Seyahat Fuarı'nda açılan Sarıkaya standı büyük ilgi gördü.

Emitt'te Sarıkaya Standı ilgi gördü

EMİTT 23’üncü Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm ve Seyahat Fuarı'nda açılan Sarıkaya standı büyük ilgi gördü.

06 Şubat 2019 Çarşamba 07:00
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Emitt'te Sarıkaya Standı ilgi gördü

Sarıkaya Kaymakamlığı ve Belediyesinin himayesinde, Yozgat İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinasyonunda İstanbul TÜYAP Fuar Merkezi’nde yerini alan Sarıkaya Tanıtım Standında, özellikle tarihi Roma Hamamı maketi yerli ve yabancıların ilgisini çekti. Tarihi, kültürel ve mutfak kültürlerinin de tanıtıldığı stantta Kaymakam Yasin Özcan, stanttı gezen konukların sorularını yanıtladı, Roma Hamamı kalıntıları hakkında bilgiler verirken, broşürler de dağıtıldı.

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