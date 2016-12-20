Emir Hüseyin solmasın!

Yozgat merkez Develik Mahallesi İpek Karademir Apartman’ın en üst katında hayırseverler tarafından kiralanan evin bir odasında yaşam mücadelesi veren Afgan asıllı Açıkzey Ailesi, bir yandan soğuk hava ve yoksullukla mücadele ederken diğer yardan 10 aylık bebekleri Emir Hüseyin’in sağlık durumu için çare arıyor.





BİR GÖZ ODADA 5 KİŞİLİK AİLE

Yozgat Müftülüğü’nün desteği ile bir eve yerleştirilerek odun ve kömür ihtiyaçları karşılanan Yunus ve Meryem Açıkzey çiftçi, tek göz odada 7 yaşındaki kızları Sara, 5 yaşındaki Rüya ve 10 aylık bebekleri Emir Hüseyin ile yaşama tutunmaya çalışıyor.





İÇ SAVAŞTAN KAÇTILAR

İki kardeşini ülkesindeki iç savaşta kaybeden Yunus Açıkzey, çocukları ve eşini yanına alarak ilk olarak İran’a kaçtı. Burada bir süre kalan Yunus, daha sonra Türkiye’deki ilk durağı olan Van’a sığındı. Buradan Yozgat’a gelen Açıkzey ailesi, 10 aylık bebekleri Emir Hüseyin’in doğuştan damağından oluşan delik yüzünden soğuk ve açlığı bir kenara bırakarak, çocuklarının tedavisi için mücadele ediyor.





EMİRHAN SADECE SÜT İÇİYOR

Henüz 10 aylık olan Emir Hüseyin, bir oda içerisinde iki ablası ve anne-babası ile yaşıyor. Baba Yunus Açıkzey, doğuştan damağı delik olan Emir Hüseyin’in sütten başka hiçbir şeyi yiyip içemediğini söyledi.





Açıkzey; “Oğlumun damağı delik. Damak deliği yüzünden sütten başka bir şey yiyemiyor. Eğer kısa sürede ameliyat olmazsa hem yeterli düzeyde beslenemeyecek hem de bu rahatsızlık giderek artacak. Bir göz odada yaşıyoruz, hiçbir şeyimiz yok. Bunları önemsemiyoruz, yeter ki oğlumuz sağlığına kavuşsun” dedi.

Kendisi de belinden ve bacaklarından rahatsız olduğu için çalışamadığını söyleyen Açıkzey, tedavi olup, çocuklarının geçimini sağlayacak bir işte çalışmak istiyor.



ANNE OĞLUNA Y ARDIM İSTİYOR

Anne Meryem Açıkzey de tek ihtiyacının oğlunun ameliyat edilmesi olduğunu belirterek; “İlk ihtiyacım çocuğum iyi olsun, ameliyat olsun. Sağlam olduğu zaman dünyalar benim olur” dedi.