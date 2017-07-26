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Emektara gümüş madalya!

Türk Kızılayı tarafından Akdağmadeni'nde 26 yıldır görev yapan Mustafa Kemal Şeker'e gümüş madalya verildi. 

Emektara gümüş madalya!

Türk Kızılayı tarafından Akdağmadeni'nde 26 yıldır görev yapan Mustafa Kemal Şeker'e gümüş madalya verildi. 

İleri Gazetesi
İleri Gazetesi
26 Temmuz 2017 Çarşamba 07:00
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Emektara gümüş madalya!

26 yıldır Akdağmadeni Türk Kızılayı Şube Başkanlığı ve Yönetim Kurulu Üyeliği yapan Mustafa Kemal Şeker'e Türk Kızılayı adına Şube Başkanı Ömer Aydoğmuş tarafından gümüş madalya verildi.
Türk Kızılayı Şube Başkanı Ömer Aydoğmuş yaptığı açıklamada 2012 yılında görevi Mustafa Kemal Şeker’den devraldığını belirterek,"Gecesi gündüzü demeden 26 yıldır Türk Kızılayı'nı en iyi şekilde temsil eden Mustafa Kemal Şeker'e teşekkür ediyoruz. Emekleri karşılığında gümüş madalyayı ona vermekten gurur duyuyorum" dedi. 

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