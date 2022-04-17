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‘Emeklinin sorunlarını çözeceğiz’

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yozgat Milletvekili Ali Keven, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) emeklilerin sorunlarını gündeme getirdi.

17 Nisan 2022 Pazar 00:45
‘Emeklinin sorunlarını çözeceğiz’

Milletvekili Keven emeklilere rahat bir gün yüzü göstermeyen AKP iktidarının kalın harflerle tarihe geçtiğini söyledi. 8 milyon emeklinin ülkede asgari ücretin altında maaş aldığını ifade eden Keven, 3 milyondan fazla emeklinin iş aradığını, emeklilikte yaşa takılan EYT’lilerin ise yevmiyeli işlere girdiğini bildirdi.
“ŞIMARIKLIKTAN VAZGEÇİN”
Emekli, dul ve yetime bin, bin 200 lira civarında bir maaş reva görüldüğünü vurgulayan Keven, “Açlık sınırının bile 5 bin TL olduğu günümüzde onca yıl emek harcamış, alın teri dökmüş emeklilerimize en düşük maaş olarak 2 bin 500 lira reva görülüyor. Verilen sefalet zamlarıyla geçinemeyen emeklimiz soruyor; 2 bin 500 lira ile kirasını mı ödeyecek, doğalgaz faturasını mı ödeyecek, elektrik faturasını mı ödeyecek, su faturasını mı ödeyecek, alışverişe mi çıkacak, günlük ekmeğini mi alacak yoksa torunlarına para mı verecek. Halk ekmek kuyruklarında 70 -80 yaşında yaşlı yurttaşlarımızı beklerken görünce sizin vicdanınız sızlamıyor mu? Emekliler zaten geçinemiyor. Üstüne bir de sosyal güvencesi olmadığı için emekli olamayan, bin 296 lira 65 yaş aylığı alan yurttaşlarımız var. Onların halini biraz gözünüzün önüne getirin. Şatafatlı saraylardan, lüks sofralardan bütün halkın sorunlarını dinleyip, kendinize hak gördüğünüzü emekliye yük görmeyin. Kibirden, şatafatlıktan, şımarıklıktan vazgeçin. Peygamberimiz, ‘komşunuz açken tok yatmayın’ demiyor muydu? Komşusu aç arkadaşlar. Emekliler, asgari ücretli işçiler ve işsiz milyonlarca yurttaşımız geçinemiyor” dedi.
“EMEKLİNİN TALEPLERİNE KULAK VERİN”
Konuşmasında emeklinin eti gramla, sebzeyi meyveyi taneyle aldığını belirten Keven, Suriyeli göçmenlere gösterilen ilginin emeklilere de gösterilmesini talep etti. Keven, “5’li çeteyi doyuramadınız, 3-5 yerden maaş alan bürokratlarınızı doyuramadınız, kamu arazilerini peşkeş çektiğiniz yandaşlarınızı doyuramadınız, zafer havalimanı gibi soygun projesini cebine indirenleri doyuramadınız. Sıra emekliye gelince, emekçiye gelince bütçe nereden bulunacak diye soruyorsunuz” diye konuştu.
En düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesine çıkarılması gerektiğini dile getiren Keven, bayram ikramiyelerinin asgari ücret tutarında olması gerektiğine vurgu yaptı. CHP grubunun konuyla ilgili kanun teklifi olduğundan bahseden Keven, bu teklife destek verilerek ramazan bayramı öncesinde emekli maaşlarının 4 bin 250 lira yapılmasını istedi. Emekli maaşlarına yapılan zammın sadece TUİK’in hesapladığı resmi enflasyon rakamlarına göre değil, refah payı da dikkate alınarak hesaplanması gerektiğini belirten Keven, emeklilik için intibak yasası çıkarılması gerektiğine vurgu yaptı. Emeklilerin sendikal haklarının önündeki engellerin kaldırılması ve sağlık hizmetlerine kesilen katkı payı kaldırılmasına değinen Keven, emeklinin taleplerine kulak verilmesi gerektiğini belirtti. Keven konuşmasını iktidara geldiklerinde emeklilerinin sorunlarını çözeceklerini bildirerek sona erdirdi.

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