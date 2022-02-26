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Emekliler zor durumda

Cumhuriyet Halk Partisi Yozgat Milletvekili Ali Keven, TBMM’de yaptığı konuşmada 8 milyon emeklinin asgari ücretin altında maaş aldığını söyledi.

26 Şubat 2022 Cumartesi 00:20
Emekliler zor durumda

Keven, 3 milyondan fazla emeklinin de iş aramak zorunda kaldığına dikkat çekti.
8 milyon emeklimiz asgari ücretin altında emekli maaşı alıyor. 3 milyondan fazla emeklimiz iş arıyor. Verilen sefalet zamlarıyla geçinemeyen emeklimiz soruyor; 2.500 lirayla kirasını mı ödeyecek, doğal gaz faturasını mı ödeyecek, elektrik faturasını mı ödeyecek, yoksa pazar alışverişine mi çıkacak? Bir sosyal devlet düşünün ki emeklisine bu kısacık hayatında rahat bir gün yüzü gösteremiyor. Aynı şekilde, engelli aylığı ve 65 yaş aylığı alan yurttaşlarımız da bu hayat pahalılığında geçinemiyor.” diyen Keven, en düşük engelli maaşı olan 842 lirayla ve 65 yaş aylığı olarak verilen 1296 lirayla kim geçinebilir diye sordu.
Sosyal devlet olmak için gerekli bütçeyi 42 milyar liralık garanti ödemelerini kısarsanız bulursunuz diyen Keven, “Engelli aylığı ve 65 yaş aylığı alan yurttaşlarımıza verilen ücretle bırakın geçinmeyi, aylık gıda harcamasına bile yetmez. Eğer gerçekten sosyal devlet olmak istiyorsak yurttaşlarımıza asgari bir geçim ücretini acil sağlamak zorundayız. Bu yurttaşlarımıza bayram ikramiyesini vermek zorundayız. Bütçeden birkaç müteahhite ayrılan 42 milyar liralık garanti ödemelerini kısarsanız sosyal devlet olmak için yeterli bütçeyi rahatça bulursunuz. Yeter ki isteyin!” dedi.
 

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