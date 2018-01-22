Emekliler Kur’an öğreniyor

Çocukluk ve gençlik dönemlerinde Kur’an okumayı öğrenemeyen veya okumasını ilerletmek isteyenlerin katıldığı kursa çoğunlukla emekliler ilgi gösterdi.

Damat Hoca Zade Camii İmam Hatibi Şevki Uçar tarafından verilen Kur’an öğrenme kursunda ayrıca, dini bilgiler de aktarılıyor.

Namazlarını sürekli camide kılan mahalle sakinleri, akşam namazından yatsı namazına kadar Kur’an öğrendiklerini ve dini bilgilerini gözden geçirdiklerini belirterek,

“Akşam namazı sonrasında yaklaşık bir saat ders alıyoruz. Bu vesile ile hocamıza, bizlere böylesine güzel bir hizmet sunduğu için teşekkür ediyoruz. Kursa başlayalı yaklaşık üç hafta oldu. Allah'a şükür bir şeyler öğrendik. Belli bir yaştan sonra bu zor oluyor ama yine de öğrendik. Dini konularda bilmediğimiz eksikliklerimizi hocamız sayesinde gidermeye çalışıyoruz” diye konuştular.

Damat Hoca Zade Camii, imamı Şevki Uçar da, “Kursumuza katılan mahalle sakinlerine, Kur'an-ı Kerim okumayı öğretmeye çalışıyoruz. Sadece Kur'an okutmayı öğretmiyoruz, bunun yanında dini sohbetlerimiz de oluyor. İnsanlarımızın dini yönden eksikleri, sorunları varsa onları da dinliyor ve gidermeye çalışıyoruz. Mutlaka her yerde dini yönden bir eksiklik, bir sıkıntı vardır. Bunun giderilmesi görevi de bizlere düşüyor. Elimizden geldiği kadarıyla bu sorunları gidermeye çalışıyoruz. Kursumuz yaz ayına kadar devam edecek” dedi.