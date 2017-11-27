Emekli öğretmenler unutulmadı

Öğretmenler Günü nedeniyle gençlerin ziyaret ettiği emekli öğretmenlerden birisi de Yozgat Şairler ve Yazarlar Dernek Başkanı Ahmet Sargın oldu. Gazetemizde günlük yazıları da yayınlanan Ahmet Sargın’ı evinde ziyaret eden, Yozgat Gençlik Merkezi Spor Antrenörü Veysel Gezergün başkanlığında gönüllü gençler, bir süre sohbet ettiler. Sargın, gençlere öğretmenlik anılarını anlattı.