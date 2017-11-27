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Emekli öğretmenler unutulmadı

YOZGAT Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi gönüllüleri, gençlik liderleriyle birlikte emekli öğretmenleri evlerinde ziyaret edip, günlerini kutladılar.

Emekli öğretmenler unutulmadı

YOZGAT Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi gönüllüleri, gençlik liderleriyle birlikte emekli öğretmenleri evlerinde ziyaret edip, günlerini kutladılar.

27 Kasım 2017 Pazartesi 07:05
41 Okunma
Emekli öğretmenler unutulmadı

Öğretmenler Günü nedeniyle gençlerin ziyaret ettiği emekli öğretmenlerden birisi de Yozgat Şairler ve Yazarlar Dernek Başkanı Ahmet Sargın oldu. Gazetemizde günlük yazıları da yayınlanan Ahmet Sargın’ı evinde ziyaret eden, Yozgat Gençlik Merkezi Spor Antrenörü Veysel Gezergün başkanlığında gönüllü gençler, bir süre sohbet ettiler. Sargın, gençlere öğretmenlik anılarını anlattı.

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