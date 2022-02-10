Emekçilere müjde

Protokolü Belediye Başkanı Celal Köse, Hak-iş Sendikası Genel Başkanı Mahmut Arslan ve Hak-iş İl Temsilcisi Ferman Zararsız imzaladı. Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, işçilerin enflasyon karşısında ezilmemesi için adımlar atacağını dile getirdi. 2022 yılı birinci döneminde enflasyon oranını yüzde 20 olarak kabul ederek emekçi kardeşlerimizin maaşlarına yansıtılacağını dile getiren Köse 2’nci dönemde ise memurlar için uygulanacak enflasyon oranının da işçi maaşlarına yansıtılacağı müjdesini verdi.

‘İŞÇİMİZİ EZDİRMEYECEĞİZ’

Belediye bünyesinde çalışan emekçilerin her zaman çalışmalarıyla yüz akı olduklarını dile getiren Köse, “İşçi kardeşlerimiz her zaman bizlerin yüzünü ak ettiler. Bizlerde onlarla anlaşma yaparken şartlarımızı sonuna kadar zorlayarak yapıyoruz. Zor zamanlardan geçiyoruz. Bu cendereden beraber çıkacağız. Önümüzdeki süreci hep birlikte, paylaşarak atlatacağız. Arkadaşlarımızla, sendika başkanımızla zaman içerisinde pek çok görüşmelerimiz oldu. Bu ay enflasyon oranları açıklandı. Biz Allah nasip ederse bu ayki enflasyon oranlarımızı yüzde 20 olarak belirledik. Yüzde 20 oranında artış yaparak enflasyona işçilerimizi ezdirmedik. Bundan sonraki süreçte hükümetimiz devletimiz tarafından açıklanan memur maaşlarına enflasyon farkını işçi kardeşlerimize vererek onları ezdirmeyeceğiz. Daha öncesinde şirket üzerinden çalışıp taşerondan kadroya geçen mimar, mühendis ve tekniker kardeşlerimizde var. Onlar içinde ayrıca bir iyileştirmeyi sözleşmemizle beraber maaşlarında hatırı sayılır bir iyileştirmeyi gerçekleştireceğiz. Hayırlı uğurlu olsun. İnşallah gayretlerimiz, büyüklerimizden aldığımız desteklerimizle birlikte, sokaklarımızı, şehrimizi daha yaşanabilir hale getirmek için çalışacağız” dedi.