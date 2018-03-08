Emekçi kadınlar buluştu

Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirilen etkinliğe katılan Yozgatlı bayan emekçi kadınlar, hem günlerini kutladılar hem de çalışma hayatında kadınların yaşadığı sorunlar üzerine yürütülen çalışmalara katkı sağladılar. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında düzenlenen ‘Uluslararası Kadın Emeği Buluşması’ adlı etkinliğe Yozgat ile birlikte yurdun her bölgesinden kadınlar katıldı.