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Emekçi kadınlar buluştu

HAK-İş tarafından bu yıl 7’incisi gerçekleştirilen ‘Uluslararası Kadın Emeği Buluşması’ etkinliğine Yozgat Hizmet İş Sendikası’nın bayan üyeleri de katıldı.

Emekçi kadınlar buluştu

HAK-İş tarafından bu yıl 7’incisi gerçekleştirilen ‘Uluslararası Kadın Emeği Buluşması’ etkinliğine Yozgat Hizmet İş Sendikası’nın bayan üyeleri de katıldı.

08 Mart 2018 Perşembe 07:00
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Emekçi kadınlar buluştu

Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirilen etkinliğe katılan Yozgatlı bayan emekçi kadınlar, hem günlerini kutladılar hem de çalışma hayatında kadınların yaşadığı sorunlar üzerine yürütülen çalışmalara katkı sağladılar. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında düzenlenen ‘Uluslararası Kadın Emeği Buluşması’ adlı etkinliğe Yozgat ile birlikte yurdun her bölgesinden kadınlar katıldı.

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