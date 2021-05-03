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EMEK BAYRAMINI KUTLADILAR

Hak-İş Yozgat İl Başkanı Ferman Zararsız, Cumhuriyet Alanı’nda Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla işçilerle birlikte pankart açıp, basın açıklaması yaptı. Zararsız, yaptığı basın açıklamasında hükümetten taleplerini de sıraladı.

03 Mayıs 2021 Pazartesi 00:34
EMEK BAYRAMINI KUTLADILAR

YOZGAT Cumhuriyet Alanı’nda pankart açan Hak-İş Konfederasyonu Yozgat Şube Başkanlığı, salgın nedeniyle az sayıda üyenin katılımıyla basın açıklaması yaptı. Hak-İş Yozgat İl Başkanı Ferman Zararsız, 1 Mayıs Meydanı'ndaki etkinlikte, tüm emekçilerin, erdemli ve şeffaf sendikacılık için, dünya sendikal hareketi ile dayanışma için, demokrasi ve sosyal adalet için Hak-iş ile birlikte mücadeleye davet etti. Zararsız, ‘’Bizler, daha fazla dayanışma, daha çok önlem, daha çok iş güvenliği, örgütlü toplum ve daha güçlü Türkiye için 1 Mayıs'ta yine meydanlarda, ekranlarda ve her yerdeyiz. Tüm emekçilerimizle birlikte üretmeye, büyümeye ve güçlenmeye devam edeceğiz’’ diye konuştu. Zararsız, Türkiye'nin bütün emekçileri, kadınları, erkekleri, gençleri, emeklileri,  yaşlıları, engellileri, işsizleri, yoksulları, meslek sahipleri olarak; tüm dünya emekçileriyle birlikte yine 1 Mayıs'ta birlikte olduklarının altını çizdi. Zararsız, ‘’Örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılmasını, sendikal örgütlülüğün teşvik edilmesini istiyoruz. Başta KİT’ler olmak üzere, tüm kamu kuruluşlarındaki şirketlerde çalışan taşeron işçilerin kadroya geçirilmesini talep ediyoruz. Adaleti, refahı ve güvenceyi sağlayan Kamu TİS istiyoruz. Ücretlerdeki vergi dilimlerinin yüzde 20’de sabitlenmesini istiyoruz. Herkes için düzenli asgari gelir yardımı sisteminin kurulmasını istiyoruz. Mevsimlik ve geçici işçilerin sorunlarının tam çözümünü istiyoruz. Covid19 salgınının tüm işçiler için meslek hastalığı sayılmasını istiyoruz. Tüm emekçilerimiz için daha fazla iş ve gelir güvencesi istiyoruz. İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin daha fazla yaygınlaştırılmasını istiyoruz’’ diyerek hükümete seslendi. Basın açıklamasında, Öz-Sağlık İş Sendikası Yozgat İl Başkanı Mehmet Akyol, İl Başkan Yardımcıları Necip Gürsoy, Feyyaz Köylü, Hizmet-İş Sendikası Başkan Yardımcısı İsmail Ekici, Denetleme Kurulu Üyesi Cafer Durak,  Komite Başkanlar Arzu Yönel, Selçuk Tangül, Komite Başkan Yardımcıları Betül Sönmez ve Ergin Bolat da hazır bulundu. •Haber Merkezi•

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EMEK BAYRAMINI KUTLADILAR
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